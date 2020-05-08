В Омской области на поддержку ветеранов выделили 44 миллиона рублей

ОМСК, 8 мая - РИА Новости. Помимо федеральных выплат, 21 тысяча человек в Омской области получат от 2 до 15 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, всего на эти цели выделено 44 миллиона рублей, заявил губернатор региона Александр Бурков в пятницу.
Предпраздничный прямой эфир с главой региона 8 мая транслировали из парка имени 30-летия Победы в Омске. В интервью двум местным телеканалам - 12 каналу и ГТРК "Иртыш" - губернатор рассказал о подготовке к празднованию 9 мая и о переносе главных мероприятий. По словам Буркова, в Омской области сейчас остался в живых 491 ветеран и власти должны создать все условия, чтобы они жили как можно дольше. Помимо единовременных выплат, которые утвердил президент РФ Владимир Путин - по 75 тысяч рублей ветеранам и по 50 тысяч рублей труженикам тыла - из бюджета Омской области дополнительно выделены средства.
"Мы в Омской области со своей стороны выделяем средства на выплаты нашим ветеранам, количество (получателей выплат) расширили - это почти 21 тысяча человек - те, кто приравнен к участникам ВОВ, вдовы, сироты, узники лагерей. Размер выплат - от 2 тысяч до 15 тысяч рублей. Мы в областном бюджете заложили 44 миллиона рублей, которые позволили оказать внимание в форме материальной поддержки нашим ветеранам и тем, кто жил в те годы Великой Отечественной войны", - рассказал в интервью телеканалам Бурков.
По данным правительства Омской области, единовременные выплаты к знаменательной дате увеличены для всех категорий ветеранов. Самая многочисленная категория получателей - труженики тыла - в Омской области составляет более 9 тысяч человек.