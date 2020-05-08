В Омской области на поддержку ветеранов выделили 44 миллиона рублей

"Мы в Омской области со своей стороны выделяем средства на выплаты нашим ветеранам, количество (получателей выплат) расширили - это почти 21 тысяча человек - те, кто приравнен к участникам ВОВ, вдовы, сироты, узники лагерей. Размер выплат - от 2 тысяч до 15 тысяч рублей. Мы в областном бюджете заложили 44 миллиона рублей, которые позволили оказать внимание в форме материальной поддержки нашим ветеранам и тем, кто жил в те годы Великой Отечественной войны", - рассказал в интервью телеканалам Бурков.