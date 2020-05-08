Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Облачная погода, местами кратковременный дождь ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице прогреется до плюс 12-14 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Температура в столице сегодня максимальная плюс 12-14, по области от 10 до 15",- сказал Синенков.
Метеоролог также отметил, что ветер сегодня северный, северо-западный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.