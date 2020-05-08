В Приморье выздоровели четыре пациента с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая - РИА Новости. Еще 4 приморца после лечения от Еще 4 приморца после лечения от коронавируса выписаны из инфекционного госпиталя во Владивостоке , общее число выздоровевших достигло 134, сообщает правительство региона.

"Сразу четыре пациента после лечения COVID-19 выписаны сегодня из инфекционного госпиталя на базе дальзаводской больницы. Таким образом, всего 134 жителя региона успешно справились с коронавирусом", - говорится в сообщении.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом выросло до 763, около 50 человек - в тяжёлом состоянии. С начала эпидемии умерли 10 приморцев с коронавирусом.

Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.

Большинство заболевших - это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.