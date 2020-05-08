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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T07:54
https://ria.ru/20200508/1571134362.html
В Приморье выздоровели четыре пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152014_0:6:3026:1708_1036x0_80_0_0_288b7a6b11eb140de78a2014a9842658.jpg
РИА Новости

В Приморье выздоровели четыре пациента с коронавирусом

07:54 08.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая - РИА Новости. Еще 4 приморца после лечения от коронавируса выписаны из инфекционного госпиталя во Владивостоке, общее число выздоровевших достигло 134, сообщает правительство региона.
"Сразу четыре пациента после лечения COVID-19 выписаны сегодня из инфекционного госпиталя на базе дальзаводской больницы. Таким образом, всего 134 жителя региона успешно справились с коронавирусом", - говорится в сообщении.
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В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом выросло до 763, около 50 человек - в тяжёлом состоянии. С начала эпидемии умерли 10 приморцев с коронавирусом.
Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
Большинство заболевших - это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВладивостокНаходкаОбщество
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