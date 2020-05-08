Посол России в США призвал к освобождению россиян из американских тюрем

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в открытом письме госдепартаменту, американскому минюсту и федеральному бюро тюрем призвал в связи с ситуацией с коронавирусом освободить заключенных в тюрьмах США российских граждан.
Российский посол отметил, что США требуют освобождения американских граждан, отбывающих наказание за рубежом, и обещают в случае гибели своих сограждан вследствие заражения коронавирусом ввести санкции против "виновных государств".
"Между тем ситуация с COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Соединенных Штатов продолжает стремительно ухудшаться. Многие заключенные заражены, некоторые уже скончались. Медпомощь осуждённым практически не оказывается, тестирование на наличие инфекции не проводится. Защитных масок и других гигиенических средств защиты на всех не хватает", - подчеркнул Антонов в письме, текст которого приводится в опубликованном в Facebook сообщении российского посольства.
Российский посол напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров 24 марта направил госсекретарю США Майку Помпео послание, в котором призвал в условиях пандемии коронавируса рассмотреть возможность возвращения на родину россиян, отбывающих наказание в США. Антонов указал также, что и сам он ставил вопрос о судьбе соотечественников перед генпрокурором Уильямом Барром и руководителем федерального бюро тюрем Майклом Карвахалем.
"Вновь призываем американские власти проявить милосердие и добрую волю. Освободите россиян. Под угрозой их жизнь и здоровье", - подчеркнул российский посол.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.