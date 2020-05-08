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2020-05-08T07:51
https://ria.ru/20200508/1571134314.html
Посол России в США призвал к освобождению россиян из американских тюрем
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:80:2048:1232_1036x0_80_0_0_d59e4d901454cf44cfe6db721f68f8ec.jpg
РИА Новости

Посол России в США призвал к освобождению россиян из американских тюрем

07:51 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в открытом письме госдепартаменту, американскому минюсту и федеральному бюро тюрем призвал в связи с ситуацией с коронавирусом освободить заключенных в тюрьмах США российских граждан.
Российский посол отметил, что США требуют освобождения американских граждан, отбывающих наказание за рубежом, и обещают в случае гибели своих сограждан вследствие заражения коронавирусом ввести санкции против "виновных государств".
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"Между тем ситуация с COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Соединенных Штатов продолжает стремительно ухудшаться. Многие заключенные заражены, некоторые уже скончались. Медпомощь осуждённым практически не оказывается, тестирование на наличие инфекции не проводится. Защитных масок и других гигиенических средств защиты на всех не хватает", - подчеркнул Антонов в письме, текст которого приводится в опубликованном в Facebook сообщении российского посольства.
Российский посол напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров 24 марта направил госсекретарю США Майку Помпео послание, в котором призвал в условиях пандемии коронавируса рассмотреть возможность возвращения на родину россиян, отбывающих наказание в США. Антонов указал также, что и сам он ставил вопрос о судьбе соотечественников перед генпрокурором Уильямом Барром и руководителем федерального бюро тюрем Майклом Карвахалем.
"Вновь призываем американские власти проявить милосердие и добрую волю. Освободите россиян. Под угрозой их жизнь и здоровье", - подчеркнул российский посол.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияУильям БаррСергей ЛавровАнатолий АнтоновСШАВ мире
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