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2020-05-08T07:50
https://ria.ru/20200508/1571134255.html
Генсек ООН выступил против ненавистнических высказываний на фоне пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569147699_0:240:2716:1768_1036x0_80_0_0_325a7b59200293c533fa0100a6277b44.jpg
РИА Новости

Генсек ООН выступил против ненавистнических высказываний на фоне пандемии

07:50 08.05.2020
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© AP Photo / K.M. Chaudary
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
ООН, 8 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал бороться с проявлениями ненависти на фоне пандемии коронавируса.
По его словам, пандемия продолжает "вызывать цунами ненависти и ксенофобии". Как указал генсек, на улицах и в интернете усилились настроения против иностранцев.
"Распространяются антисемитские теории заговора, происходят нападения на мусульман. Мигрантов и беженцев обвинили в том, что они являются источниками вируса, а затем лишили доступа к медицинской помощи", - сказал Гутерреш в своем обращении.
"Мы должны действовать сейчас, чтобы укрепить иммунитет нашего общества против вируса ненависти. Вот почему я призываю сегодня предпринять все возможное, чтобы положить конец ненавистническим высказываниям во всем мире", - отметил он.
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Он призвал политических лидеров проявить солидарность со всеми членами своих обществ и укрепить социальную сплоченность.
Генсек также призвал образовательные учреждения сосредоточиться на повышении цифровой грамотности учеников, а СМИ удалять расистские, женоненавистнические и другой вредоносный контент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешООНВ мире
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