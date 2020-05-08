Генсек ООН выступил против ненавистнических высказываний на фоне пандемии

ООН, 8 мая – РИА Новости. Генсек Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал бороться с проявлениями ненависти на фоне пандемии коронавируса.

По его словам, пандемия продолжает "вызывать цунами ненависти и ксенофобии". Как указал генсек, на улицах и в интернете усилились настроения против иностранцев.

"Распространяются антисемитские теории заговора, происходят нападения на мусульман. Мигрантов и беженцев обвинили в том, что они являются источниками вируса, а затем лишили доступа к медицинской помощи", - сказал Гутерреш в своем обращении.

"Мы должны действовать сейчас, чтобы укрепить иммунитет нашего общества против вируса ненависти. Вот почему я призываю сегодня предпринять все возможное, чтобы положить конец ненавистническим высказываниям во всем мире", - отметил он.

Он призвал политических лидеров проявить солидарность со всеми членами своих обществ и укрепить социальную сплоченность.

Генсек также призвал образовательные учреждения сосредоточиться на повышении цифровой грамотности учеников, а СМИ удалять расистские, женоненавистнические и другой вредоносный контент.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.