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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T07:47
https://ria.ru/20200508/1571134214.html
Эксперты рассказали, когда возобновятся международные авиарейсы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_cff712b378cf9ebb658c6b07e605ecf9.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, когда возобновятся международные авиарейсы

07:47 08.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна самолета во время полета
Вид из окна самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международные авиаперевозки, согласно базовому сценарию, разработанному Национальным рейтинговым агентством (НРА), будут закрыты до сентября, по пессимистичному сценарию - до конца года, следует из исследования агентства (имеется в распоряжении РИА Новости).
"Восстановление перевозок потребует значительного времени, а последствия шока будут ощущаться в течение минимум двух-трех лет. Согласно базовому сценарию агентства, международные перевозки будут закрыты до сентября, а внутренние перевозки начнут медленно восстанавливаться с начала лета", - говорится в исследовании.
"В соответствии с пессимистичным сценарием агентства, международные воздушные линии будут закрыты до конца года, внутренние перевозки начнут восстанавливаться с сентября 2020 года", - отмечает НРА.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Авиакомпании также сократили внутренние рейсы из-за падения спроса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмНациональное рейтинговое агентствоЭкономика
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