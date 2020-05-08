Эксперты рассказали, когда возобновятся международные авиарейсы

"Восстановление перевозок потребует значительного времени, а последствия шока будут ощущаться в течение минимум двух-трех лет. Согласно базовому сценарию агентства, международные перевозки будут закрыты до сентября, а внутренние перевозки начнут медленно восстанавливаться с начала лета", - говорится в исследовании.

"В соответствии с пессимистичным сценарием агентства, международные воздушные линии будут закрыты до конца года, внутренние перевозки начнут восстанавливаться с сентября 2020 года", - отмечает НРА.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.