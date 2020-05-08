В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек

По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 37 916 человек. Выздоровели после коронавируса 16 538 человек (1 273 за сутки), погибли 1 886 человек (103 за сутки).

Согласно данным минздрава, по данным на четверг, которые еще не учитывают новых заболевших, в Махараштре лечение проходят 13 013 человек, выздоровели 3 094, погибли 651. В Гуджарате в больницах находятся 4 729 человек, выздоровели 1,5 тысяч, погибли 396. В Дели лечатся 3 925 человек, выздоровели 1 514, погибли 65.

Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро.