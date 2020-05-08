В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 3,3 тысячи человек и составляет 56 342, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Накануне сообщалось о 52 952 заболевших, днем ранее - о 49 391.
По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 37 916 человек. Выздоровели после коронавируса 16 538 человек (1 273 за сутки), погибли 1 886 человек (103 за сутки).
Большая часть случаев выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксировано 17 914 случаев заражения (1 216 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат Индии, – 7 012 случаев (387 за сутки), далее следует столичная территория Дели с 5 980 зараженными (448 за сутки).
Согласно данным минздрава, по данным на четверг, которые еще не учитывают новых заболевших, в Махараштре лечение проходят 13 013 человек, выздоровели 3 094, погибли 651. В Гуджарате в больницах находятся 4 729 человек, выздоровели 1,5 тысяч, погибли 396. В Дели лечатся 3 925 человек, выздоровели 1 514, погибли 65.
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.