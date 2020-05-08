Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T07:46
https://ria.ru/20200508/1571134179.html
В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569818412_0:314:2938:1967_1036x0_80_0_0_4ced833a69a15a793f3b6724351be03c.jpg
РИА Новости

В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек

07:46 08.05.2020
949
© REUTERS / Amit DaveТестирование на коронавирус в жилом районе в Ахмадабаде, Индия
Тестирование на коронавирус в жилом районе в Ахмадабаде, Индия
© REUTERS / Amit Dave
Тестирование на коронавирус в жилом районе в Ахмадабаде, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 3,3 тысячи человек и составляет 56 342, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Накануне сообщалось о 52 952 заболевших, днем ранее - о 49 391.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 37 916 человек. Выздоровели после коронавируса 16 538 человек (1 273 за сутки), погибли 1 886 человек (103 за сутки).
Большая часть случаев выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксировано 17 914 случаев заражения (1 216 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат Индии, – 7 012 случаев (387 за сутки), далее следует столичная территория Дели с 5 980 зараженными (448 за сутки).
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Вчера, 07:43Распространение нового коронавируса
В Германии зарегистрировали 1209 новых случаев COVID-19
Согласно данным минздрава, по данным на четверг, которые еще не учитывают новых заболевших, в Махараштре лечение проходят 13 013 человек, выздоровели 3 094, погибли 651. В Гуджарате в больницах находятся 4 729 человек, выздоровели 1,5 тысяч, погибли 396. В Дели лечатся 3 925 человек, выздоровели 1 514, погибли 65.
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро.
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
Вчера, 07:42Распространение нового коронавируса
В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 900 человек
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
001100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГуджаратМахараштраДелиИндияВ мире
Рекомендуем
Полиция в в Ахмедабаде во время карантина
В Индии число заболевших коронавирусом превысило 50 тысяч человек
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
В Индии за сутки зафиксировали почти три тысячи новых случаев COVID-19
Полицейский в Индии
Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии зарегистрировали 1209 новых случаев COVID-19
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 900 человек
Пробирки с анализами крови, собранные в Сиэтле, Вашингтон, США
Число зараженных коронавирусом в Канаде приблизилось к 65 тысячам
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 626
Спасатели эвакуируют людей после инцидента с утечкой газа на заводе LG Polymers в Вишакхапатнам, Индия
В Индии число погибших при утечке газа с химзавода выросло до восьми
Пешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Опрос показал, как россияне относятся к разрыву между богатыми и бедными
Люди гуляют на нью-йоркской площади Тайм-сквер
Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года
Медицинский работник
В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол России в США призвал к освобождению россиян из американских тюрем
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи
Россия и Куба заявили о необходимости деполитизации борьбы с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
Лента новостейМолния