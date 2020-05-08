В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 8 мая в Новосибирской области за сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 73 человек. Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом - 949, в том числе 46 детей. Выздоровели 262 человека, 12 скончались", - говорится в сообщении.