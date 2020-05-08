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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T07:45
https://ria.ru/20200508/1571134135.html
В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984771_0:348:3020:2047_1036x0_80_0_0_b1124fcf1ac645823ed0fba78b0701e4.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев COVID-19

07:45 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевОтделение реанимации и интенсивной терапии
Отделение реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Илья Питалев
Отделение реанимации и интенсивной терапии . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 мая – РИА Новости. Семьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 8 мая в Новосибирской области за сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 73 человек. Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом - 949, в том числе 46 детей. Выздоровели 262 человека, 12 скончались", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в отделениях реанимации находятся 54 пациента, на ИВЛ – 20 человек.
По данным штаба, в детскую больницу №3 госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска - 1211. Четыре человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, двое - в Сузунскую, один пациент - в Карасукскую ЦРБ.
Всего в регионе сделано 51,5 тысячи тестов на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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