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2020-05-08T07:44
https://ria.ru/20200508/1571134107.html
Московские волонтеры доставили пожилым людям более 20 тонн продуктов
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РИА Новости

Московские волонтеры доставили пожилым людям более 20 тонн продуктов

07:44 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкБейджик на груди волонтера
Бейджик на груди волонтера
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
Бейджик на груди волонтера. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Столичные волонтеры доставили пожилым москвичам, находящимся на самоизоляции, более 20 тонн продуктов, всего они выполнили более 18 тысяч заявок, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"С 26 марта москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями соблюдают в столице режим самоизоляции. С покупкой продуктов и доставкой лекарств им помогают в том числе социальные волонтеры. Они уже доставили уже более 20 тонн продуктов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с начала работы волонтерского штаба центра "Моя карьера" 1,2 тысячи добровольцев выполнили более 18 тысяч заявок, из них 5,5 тысячи - это доставка продуктов питания и товаров первой необходимости.
"За один раз социальный волонтер приносит не более четырех килограммов продуктов. В основном запросы стандартные: молоко, хлеб, картофель, творог, мясо, яблоки. Часто пожилые люди при формировании запроса сообщают, что собираются готовить. Например, просят купить продукты для борща или для пирогов с капустой", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что пожилые москвичи, находящиеся на самоизоляции, могут получить помощь социальных волонтеров, оставив заявку. Для этого необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.
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