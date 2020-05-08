Московские волонтеры доставили пожилым людям более 20 тонн продуктов

"С 26 марта москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями соблюдают в столице режим самоизоляции. С покупкой продуктов и доставкой лекарств им помогают в том числе социальные волонтеры. Они уже доставили уже более 20 тонн продуктов", - говорится в сообщении.