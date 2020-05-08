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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T07:43
https://ria.ru/20200508/1571134069.html
В Германии зарегистрировали 1209 новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии зарегистрировали 1209 новых случаев COVID-19

07:43 08.05.2020
3767
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло на 1209, умерли 147 человек, сообщает институт Роберта Коха.
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
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За все время медики выявили коронавирус у 167 300 человек, скончались 7226 человек. Число выздоровевших превысило 141 тысячу.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (43 905), Северном Рейне-Вестфалии (34 522) и Баден-Вюртемберге (32 898). В Берлине зафиксированы 6209 случаев заражения COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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