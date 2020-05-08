В Германии зарегистрировали 1209 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло на 1209, умерли 147 человек, сообщает институт Роберта Коха.
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
За все время медики выявили коронавирус у 167 300 человек, скончались 7226 человек. Число выздоровевших превысило 141 тысячу.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (43 905), Северном Рейне-Вестфалии (34 522) и Баден-Вюртемберге (32 898). В Берлине зафиксированы 6209 случаев заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.