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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T07:43
https://ria.ru/20200508/1571134029.html
В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 900 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663322_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_876a81d4482a5d50d0adde9032a9f2e7.jpg
РИА Новости

В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 900 человек

07:42 08.05.2020 (обновлено: 07:43 08.05.2020)
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© AFP 2020 / Vyacheslav OseledkoКонтрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии превысило 900, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 8 мая 2020 года по республике зарегистрировано 11 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
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По его словам, среди новых зараженных двое медицинских работников.
Таким образом количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 906, из которых 226 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 650 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 62 тысяч тестов на коронавирус.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения сроком до 10 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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