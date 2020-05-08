В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 900 человек

БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии превысило 900, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 8 мая 2020 года по республике зарегистрировано 11 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных двое медицинских работников.
Таким образом количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 906, из которых 226 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 650 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 62 тысяч тестов на коронавирус.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения сроком до 10 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.