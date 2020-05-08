В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 900 человек

Таким образом количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 906, из которых 226 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 650 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 62 тысяч тестов на коронавирус.