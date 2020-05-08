В Кузбассе умер пятый пациент с коронавирусом

КЕМЕРОВО, 8 мая- РИА Новости. Пятый пациент с выявленным Пятый пациент с выявленным коронавирусом скончался от тяжелой пневмонии в Кузбассе, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

"Один пациент с подтвержденным диагнозом скончался, у него развилась тяжелая степень пневмонии", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре , умершая - жительница Новокузнецка в возрасте 52 лет.

Глава региона добавил, что за последние сутки еще у десяти человек подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.

"Они изолированы, получают лечение… Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто пятьдесят восемь больных коронавирусом", - написал Цивилев.

Губернатор отметил, что 23 пациента с ранее подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса в регионе вылечился уже 51 человек.

По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 214 случаев заболевания коронавирусом. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7357 человек.