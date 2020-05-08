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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T07:37
https://ria.ru/20200508/1571133887.html
В Кузбассе умер пятый пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Кузбассе умер пятый пациент с коронавирусом

07:37 08.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 8 мая- РИА Новости. Пятый пациент с выявленным коронавирусом скончался от тяжелой пневмонии в Кузбассе, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Один пациент с подтвержденным диагнозом скончался, у него развилась тяжелая степень пневмонии", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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7 мая, 07:34Распространение нового коронавируса
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Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, умершая - жительница Новокузнецка в возрасте 52 лет.
Глава региона добавил, что за последние сутки еще у десяти человек подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.
"Они изолированы, получают лечение… Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто пятьдесят восемь больных коронавирусом", - написал Цивилев.
В региональном Роспотребнадзоре агентству уточнили, что 4 новых случая зарегистрировано в Белово, 2 - в Калтане, по одному – в Анжеро-Судженске, Кемерово, Новокузнецке, Крапивинском районе.
Губернатор отметил, что 23 пациента с ранее подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса в регионе вылечился уже 51 человек.
По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 214 случаев заболевания коронавирусом. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7357 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КемеровоБеловоНовокузнецкАнжеро-СудженскОбщество
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