ВМФ планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военно-морской флот России намерен получить в ближайшие три года более 60 боевых кораблей и подводных лодок, а также свыше 50 судов обеспечения, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
В 2020 году ВМФ получит 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения.
"Предприятия судостроительной промышленности достигли необходимых темпов строительства кораблей, что позволит: в 2021 году передать ВМФ 20 боевых кораблей (ракетную подводную лодку стратегического назначения, многоцелевую подводную лодку, большую дизельную подводную лодку, корветы, ракетные корабли, базовые тральщики и боевые катера), а также 20 кораблей и судов вспомогательного флота", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
Он также сообщил, что в 2022 году ВМФ получит 19 боевых кораблей, а также 19 кораблей и судов вспомогательного флота.