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Новое оружие России
2020-05-08T07:34
https://ria.ru/20200508/1571133844.html
ВМФ планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей
https://cdn23.img.ria.ru/images/149942/67/1499426798_0:228:3072:1956_1036x0_80_0_0_66cf85ff142ed6814ae7ddb17cdecb5e.jpg
РИА Новости

ВМФ планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей

07:34 08.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКорабли Военно-морских сил России
Корабли Военно-морских сил России
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Корабли Военно-морских сил России . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военно-морской флот России намерен получить в ближайшие три года более 60 боевых кораблей и подводных лодок, а также свыше 50 судов обеспечения, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
В 2020 году ВМФ получит 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения.
"Предприятия судостроительной промышленности достигли необходимых темпов строительства кораблей, что позволит: в 2021 году передать ВМФ 20 боевых кораблей (ракетную подводную лодку стратегического назначения, многоцелевую подводную лодку, большую дизельную подводную лодку, корветы, ракетные корабли, базовые тральщики и боевые катера), а также 20 кораблей и судов вспомогательного флота", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
Он также сообщил, что в 2022 году ВМФ получит 19 боевых кораблей, а также 19 кораблей и судов вспомогательного флота.
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Вчера, 07:21Новое оружие России
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Новое оружие РоссииАлексей КриворучкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВМФ РФБезопасность
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