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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T07:31
https://ria.ru/20200508/1571133770.html
Россия и Куба заявили о необходимости деполитизации борьбы с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564357898_0:0:3455:1944_1036x0_80_0_0_148784bbbe5880ec36b7120b62b860dc.jpg
РИА Новости

Россия и Куба заявили о необходимости деполитизации борьбы с COVID-19

07:31 08.05.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Куба убеждены в необходимости деполитизированных усилий для борьбы с пандемией коронавируса, заявили в четверг министры иностранных дел обеих стран Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья.
"В новой международной обстановке, вызванной пандемией SARS-COV-2/COVID-19, Россия и Куба убеждены в том, что нынешняя ситуация требует сотрудничества и солидарности, и что международные деполитизированные усилия в целях развития и обмена результатами научных исследований, опытом разных стран в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, защите наиболее уязвимых групп населения и наработками в социальном обеспечении, помогут сократить продолжительность пандемии и уменьшить динамику смертности", - говорится в совместной статье министров, опубликованной в "Российской газете" и кубинской газете Granma по случаю 60-летия восстановления российско-кубинских дипотношений.
"Правительства обеих стран твердо уверены в том, что ООН и Всемирная организация здравоохранения должны сыграть лидирующую роль в этом вопросе",- подчеркнули Лавров и Паррилья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияБруно РодригесСергей ЛавровКубаВ мире
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