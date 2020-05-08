Россия и Куба заявили о необходимости деполитизации борьбы с COVID-19

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Куба убеждены в необходимости деполитизированных усилий для борьбы с пандемией коронавируса, заявили в четверг министры иностранных дел обеих стран Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья.
"В новой международной обстановке, вызванной пандемией SARS-COV-2/COVID-19, Россия и Куба убеждены в том, что нынешняя ситуация требует сотрудничества и солидарности, и что международные деполитизированные усилия в целях развития и обмена результатами научных исследований, опытом разных стран в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, защите наиболее уязвимых групп населения и наработками в социальном обеспечении, помогут сократить продолжительность пандемии и уменьшить динамику смертности", - говорится в совместной статье министров, опубликованной в "Российской газете" и кубинской газете Granma по случаю 60-летия восстановления российско-кубинских дипотношений.
"Правительства обеих стран твердо уверены в том, что ООН и Всемирная организация здравоохранения должны сыграть лидирующую роль в этом вопросе",- подчеркнули Лавров и Паррилья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.