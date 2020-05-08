ВМФ получит в этом году 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военно-морской флот России получит в 2020 году 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В настоящее время предприятия судостроительной промышленности достигли необходимых темпов строительства кораблей, что позволит в 2020 году передать ВМФ 22 боевых корабля (ракетные подводные лодки стратегического назначения, многоцелевые подводные лодки, корветы, ракетные корабли, базовые тральщики и боевые катера), а также 15 кораблей и судов вспомогательного флота", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
Кроме того, он отметил, что организована работа по заключению долгосрочных государственных контрактов на строительство 13 кораблей дальней морской зоны с применением схемы опережающего авансирования.