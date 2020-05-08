В ГД внесли проект об автопродлении разрешений для туризма и такси

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на расширение перечня сфер деятельности, где возможно автоматическое продление свидетельств и разрешений, в том числе в сфере туризма и такси, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ направлен на принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого развития и поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Законопроектом, в частности, предлагается расширить перечень сфер, на которые будет распространяться принцип "лицензия автоматом", поясняет кабмин. Это, в частности, касается продления действия разрешений в области охраны окружающей среды, а также на водопользование, временное подключение объекта теплоснабжения и теплопотребляющей установки к системе теплоснабжения. Автоматически допускается продление разрешений на деятельность такси, свидетельств о классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, аттестатов об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и разрешительных документов в некоторых других сферах.

Также предусматривается возможность установления особенностей проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очного и очно-заочного голосования, в том числе в целях исключения физического контакта между гражданами.

До 1 января 2021 года предлагается приостановить действие нормы закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя, определяющей перечень документов, которые организации должны предоставить в налоговый или таможенный орган для приобретения федеральных специальных марок или акцизных марок.

Помимо этого, предлагается перенести с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года сроки вступления в силу норм, касающихся аккредитации и функционирования доверенных третьих сторон и удостоверяющих центров, осуществляющих хранение ключей электронной подписи и позволяющих дистанционно ими управлять (облачная квалифицированная подпись). Одновременно предлагается установить, что удостоверяющие центры, аккредитованные до 1 июля 2020 года, вправе создавать и выдавать до 1 декабря 2021 года квалифицированные сертификаты, которые будут действовать до истечения срока, на который они выданы. Но не более чем до истечения срока аккредитации таких удостоверяющих центров и не позднее чем до 1 января 2022 года.