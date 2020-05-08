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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T07:10
https://ria.ru/20200508/1571133473.html
В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
https://cdn23.img.ria.ru/images/155853/52/1558535214_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_16cb589568efa67d0beb9b761e8b7e0e.jpg
РИА Новости

В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса

07:10 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовВид на Улан-Уде
Вид на Улан-Уде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Вид на Улан-Уде. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Власти Бурятии с 10 мая расширяют перечень предприятий, которые ранее не могли работать из-за ограничений по коронавирусу, сообщается на сайте правительства республики.
"Распоряжением правительства Республики №225-р от 6 мая 2020 года определены 15 категорий малого и среднего бизнеса, которым с 10 мая будет разрешена предпринимательская деятельность", - говорится в сообщении.
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В правительстве пояснили, что работать начнут предприниматели и компании, оказывающие услуги по химчистке и стирке, ремонту компьютеров, сотовых телефонов, электронной бытовой техники и бытовых приборов. Деятельность продолжат компании, занимающиеся ремонтом обуви, пошивом одежды, изготовлением ключей, ремонтом часов, ювелирных изделий, мойкой и полировкой автотранспортных средств, предоставляющие кадастровые, консалтинговые и бухгалтерские услуги. А также саморегулируемые организации арбитражных управляющих.
Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии до 548, за сутки выявили 30 заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияЭкономика
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