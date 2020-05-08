В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса

КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Власти Власти Бурятии с 10 мая расширяют перечень предприятий, которые ранее не могли работать из-за ограничений по коронавирусу, сообщается на сайте правительства республики.

"Распоряжением правительства Республики №225-р от 6 мая 2020 года определены 15 категорий малого и среднего бизнеса, которым с 10 мая будет разрешена предпринимательская деятельность", - говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что работать начнут предприниматели и компании, оказывающие услуги по химчистке и стирке, ремонту компьютеров, сотовых телефонов, электронной бытовой техники и бытовых приборов. Деятельность продолжат компании, занимающиеся ремонтом обуви, пошивом одежды, изготовлением ключей, ремонтом часов, ювелирных изделий, мойкой и полировкой автотранспортных средств, предоставляющие кадастровые, консалтинговые и бухгалтерские услуги. А также саморегулируемые организации арбитражных управляющих.

Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии до 548, за сутки выявили 30 заболевших.