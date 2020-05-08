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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T07:09
https://ria.ru/20200508/1571133437.html
Врач рассказал, почему важно "сгладить" пик эпидемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384361_0:147:3057:1866_1036x0_80_0_0_598a3306c6aaf78caff8d6fdea8ebeae.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, почему важно "сгладить" пик эпидемии

07:09 08.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом необходимо "сгладить" с помощью самоизоляции, чтобы была возможность обеспечить нуждающихся больных местами в стационарах, сообщил журналистам вылечившийся от COVID-19 врач-онколог поликлиники №6 Владивостока Артём Малюнов.
"В первую очередь (нужно) соблюдать режим самоизоляции… Главное сейчас - это то, чтобы все, кому нужна помощь, могли её получить в условиях медицинского стационара. В первую очередь, потому что тяжёлые больные, у которых есть пневмония, либо какие-то ещё сопутствующие заболевания, обострившиеся на фоне коронавирусной инфекции, необходимо лечить, дабы не приводить их к негативному исходу. И для того чтобы всех больных обеспечить этими местами, нам необходимо пик заболеваемости несколько разгладить, чем сейчас и занимается наше правительство", - отметил врач.
Малюнов рассказал, что заразился коронавирусом на работе при контакте с больным. "Как потом выяснилось, он был госпитализирован в стационар", - сказал медик.
По словам врача, у него были признаки заболевания, он подозревал, что это может быть коронавирус, но не испугался. "Выписан был после двукратного отрицательного анализа. Самочувствие было неплохое. Главными симптомами были кашель и слабость. У меня не было легкой формы, развилась пневмония, но легко у меня протекла", - сказал врач.
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"Как человек, который верит статистике, я в первую очередь обратился к ней. Так как по России она еще не в полном объеме – мы не вышли на плато и на пик, обращался к иностранной, и понял, что мне не особо есть чего бояться. Я чувствовал себя не лучшим образом, но ничего страшного… Я переживал за родственников, на которых психологическое давление моего состояние оказывало пагубное влияние", - сказал он.
Малюнов рассказал, почему теперь защищен от инфекции больше, чем другие люди.
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"Я сейчас являюсь наиболее защищённым даже, чем обычные люди. У меня есть иммунитет, и у меня отсутствует вирус, который у меня был, то есть, мой организм с этим справился", - пояснил медик.
Он добавил, что будет сдавать плазму, как только будет возможность. "У меня многие коллеги, которые заболели, у некоторых протекает заболевание в более серьезной форме, я хотел бы помочь и коллегам и всем людям", - сказал Малюнов.
Сейчас медик находится на больничном.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВладивостокОбщество
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