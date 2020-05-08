Врач рассказал, почему важно "сгладить" пик эпидемии

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом необходимо "сгладить" с помощью самоизоляции, чтобы была возможность обеспечить нуждающихся больных местами в стационарах, сообщил журналистам вылечившийся от COVID-19 врач-онколог поликлиники №6 Пик заболеваемости коронавирусом необходимо "сгладить" с помощью самоизоляции, чтобы была возможность обеспечить нуждающихся больных местами в стационарах, сообщил журналистам вылечившийся от COVID-19 врач-онколог поликлиники №6 Владивостока Артём Малюнов.

"В первую очередь (нужно) соблюдать режим самоизоляции… Главное сейчас - это то, чтобы все, кому нужна помощь, могли её получить в условиях медицинского стационара. В первую очередь, потому что тяжёлые больные, у которых есть пневмония, либо какие-то ещё сопутствующие заболевания, обострившиеся на фоне коронавирусной инфекции, необходимо лечить, дабы не приводить их к негативному исходу. И для того чтобы всех больных обеспечить этими местами, нам необходимо пик заболеваемости несколько разгладить, чем сейчас и занимается наше правительство", - отметил врач.

Малюнов рассказал, что заразился коронавирусом на работе при контакте с больным. "Как потом выяснилось, он был госпитализирован в стационар", - сказал медик.

По словам врача, у него были признаки заболевания, он подозревал, что это может быть коронавирус, но не испугался. "Выписан был после двукратного отрицательного анализа. Самочувствие было неплохое. Главными симптомами были кашель и слабость. У меня не было легкой формы, развилась пневмония, но легко у меня протекла", - сказал врач.

"Как человек, который верит статистике, я в первую очередь обратился к ней. Так как по России она еще не в полном объеме – мы не вышли на плато и на пик, обращался к иностранной, и понял, что мне не особо есть чего бояться. Я чувствовал себя не лучшим образом, но ничего страшного… Я переживал за родственников, на которых психологическое давление моего состояние оказывало пагубное влияние", - сказал он.

Малюнов рассказал, почему теперь защищен от инфекции больше, чем другие люди.

"Я сейчас являюсь наиболее защищённым даже, чем обычные люди. У меня есть иммунитет, и у меня отсутствует вирус, который у меня был, то есть, мой организм с этим справился", - пояснил медик.

Он добавил, что будет сдавать плазму, как только будет возможность. "У меня многие коллеги, которые заболели, у некоторых протекает заболевание в более серьезной форме, я хотел бы помочь и коллегам и всем людям", - сказал Малюнов.

Сейчас медик находится на больничном.