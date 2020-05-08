В Сербии военные из России продезинфицировали медучреждения

БЕЛГРАД, 8 мая - РИА Новости. Военные специалисты из России и Военные специалисты из России и Сербии продезинфицировали больницу и поликлинику в сербском городе Лиг, сообщило российское министерство обороны.

"Специалисты сводного отряда РХБ защиты провели дезинфекцию больницы и поликлиники в городе Лиге", - говорится в сообщении.

Мэр города Лиг Драган Лазаревич выразил благодарность российским специалистам и подчеркнул, что их помощь необходима "в этот момент завершения эпидемии".

Кроме того, российские и сербские специалисты за сутки обработали четыре объекта в городах Белград , Лиг, Лазаревац. Российские военные врачи оценили и проанализировали эпидемиологическую обстановку и дали рекомендации по проведению дезинфекции в медучреждениях городов Рашка, Александровац, Брус, Канижа, Нови-Сад и Вршац.

Отмечается, что всего российские специалисты продезинфицировали 178 объектов в 37 городах Сербии, а военные медики приняли участие в лечении более 800 пациентов с коронавирусом.

"В том числе обработано: более 367 зданий и сооружения общей площадью более 1,6 миллиона квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 69, общей площадью около 488 тысяч квадратных метров", - отмечается в сообщении.