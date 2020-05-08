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2020-05-08T07:06
https://ria.ru/20200508/1571133403.html
В Сербии военные из России продезинфицировали медучреждения
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РИА Новости

В Сербии военные из России продезинфицировали медучреждения

07:06 08.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФРоссийские военные специалисты в Белграде
Российские военные специалисты в Белграде
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Российские военные специалисты в Белграде
БЕЛГРАД, 8 мая - РИА Новости. Военные специалисты из России и Сербии продезинфицировали больницу и поликлинику в сербском городе Лиг, сообщило российское министерство обороны.
"Специалисты сводного отряда РХБ защиты провели дезинфекцию больницы и поликлиники в городе Лиге", - говорится в сообщении.
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Мэр города Лиг Драган Лазаревич выразил благодарность российским специалистам и подчеркнул, что их помощь необходима "в этот момент завершения эпидемии".
Кроме того, российские и сербские специалисты за сутки обработали четыре объекта в городах Белград, Лиг, Лазаревац. Российские военные врачи оценили и проанализировали эпидемиологическую обстановку и дали рекомендации по проведению дезинфекции в медучреждениях городов Рашка, Александровац, Брус, Канижа, Нови-Сад и Вршац.
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Отмечается, что всего российские специалисты продезинфицировали 178 объектов в 37 городах Сербии, а военные медики приняли участие в лечении более 800 пациентов с коронавирусом.
"В том числе обработано: более 367 зданий и сооружения общей площадью более 1,6 миллиона квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 69, общей площадью около 488 тысяч квадратных метров", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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