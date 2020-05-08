В Бурятии выявили 30 новых случаев COVID-19

КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии до 548, за сутки выявили 30 заболевших, сообщается на сайте правительства республики.
За предыдущие сутки сообщалось о 19 новых случаях заражения коронавирусом.
"По информации управления Роспотребнадзора по республике Бурятия на 8.00 8 мая зарегистрировано 548 (+30) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 162 человека, умерло 4 человека. Проходят лечение в стационарах 256 больных. На амбулаторном лечении, в пансионате находятся 126 пациентов", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки выздоровели 18 человек. В реанимации находятся 12 взрослых пациентов. Один пациент в возрасте 89 лет на аппарате ИВЛ.
В правительстве сообщили, что республика получит 8,3 тысячи комплектов индивидуальной защиты для медиков. В начале мая регион уже получил 6,9 тысячи защитных костюмов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.