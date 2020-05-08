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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T07:04
https://ria.ru/20200508/1571133363.html
В Бурятии выявили 30 новых случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983984_0:469:2807:2048_1036x0_80_0_0_ee2a83a547c7818ce264c235f6fe7c86.jpg
РИА Новости

В Бурятии выявили 30 новых случаев COVID-19

07:04 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии до 548, за сутки выявили 30 заболевших, сообщается на сайте правительства республики.
За предыдущие сутки сообщалось о 19 новых случаях заражения коронавирусом.
"По информации управления Роспотребнадзора по республике Бурятия на 8.00 8 мая зарегистрировано 548 (+30) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 162 человека, умерло 4 человека. Проходят лечение в стационарах 256 больных. На амбулаторном лечении, в пансионате находятся 126 пациентов", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки выздоровели 18 человек. В реанимации находятся 12 взрослых пациентов. Один пациент в возрасте 89 лет на аппарате ИВЛ.
В правительстве сообщили, что республика получит 8,3 тысячи комплектов индивидуальной защиты для медиков. В начале мая регион уже получил 6,9 тысячи защитных костюмов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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