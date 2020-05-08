В Бурятии выявили 30 новых случаев COVID-19

"По информации управления Роспотребнадзора по республике Бурятия на 8.00 8 мая зарегистрировано 548 (+30) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 162 человека, умерло 4 человека. Проходят лечение в стационарах 256 больных. На амбулаторном лечении, в пансионате находятся 126 пациентов", - говорится в сообщении.