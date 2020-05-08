На Сахалине число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек

"Сегодня стало известно о еще троих подтвержденных случаях коронавирусной инфекции на Сахалине. Лабораторные анализы подтвердили наличие инфекции у всех троих. Итого на 8 мая в Сахалинской области выявлено 35 случаев коронавирусной инфекции, 20 человек выписано с выздоровлением, 15 продолжают лечение", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.

По информации оперштаба, женщина и двое мужчин прибыли на остров 29, 30 апреля и 2 мая. Двое из пассажиров с клиническими проявлениями заболевания были сразу направлены в стационар, третий отправился на самоизоляцию.

На Сахалине и Курилах со вторника усилен масочный режим: теперь использовать индивидуальные средства защиты необходимо не только в общественном транспорте, но и в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, аптеках и медицинских организациях.