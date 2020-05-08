На Сахалине число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Сахалине увеличилось до 35 человек, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.
"Сегодня стало известно о еще троих подтвержденных случаях коронавирусной инфекции на Сахалине. Лабораторные анализы подтвердили наличие инфекции у всех троих. Итого на 8 мая в Сахалинской области выявлено 35 случаев коронавирусной инфекции, 20 человек выписано с выздоровлением, 15 продолжают лечение", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.
По информации оперштаба, женщина и двое мужчин прибыли на остров 29, 30 апреля и 2 мая. Двое из пассажиров с клиническими проявлениями заболевания были сразу направлены в стационар, третий отправился на самоизоляцию.
На Сахалине и Курилах со вторника усилен масочный режим: теперь использовать индивидуальные средства защиты необходимо не только в общественном транспорте, но и в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, аптеках и медицинских организациях.
Кроме того, Сахалинская область 30 апреля первым в России ввела предполётный контроль летящих на остров пассажиров. Экспресс-тестирование проводят в воздушных гаванях Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска при содействии авиакомпаний "Аэрофлот", S7 Airlines, "Аврора" и "Якутия". Вскоре к ним добавится аэропорт Петропавловска-Камчатского.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.