У сотрудника завода-производителя "Аллигаторов" выявили коронавирус

"Как уточнили в пресс-службе предприятия, во время первомайских праздников один из сотрудников, находясь дома, почувствовал недомогание, поднялась температура. Он обратился в приемный покой, где при госпитализации он сдал тест на коронавирус. Седьмого мая пришёл положительный результат", - говорится в сообщении.