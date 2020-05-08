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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T06:57
https://ria.ru/20200508/1571133267.html
У сотрудника завода-производителя "Аллигаторов" выявили коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/155623/69/1556236998_0:182:3077:1913_1036x0_80_0_0_d38a4478f2f522b17865fee9346ebfa8.jpg
РИА Новости

У сотрудника завода-производителя "Аллигаторов" выявили коронавирус

06:57 08.05.2020
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© РИА Новости / Андрей СтанавовЦех агрегатной сборки арсеньевского завода 'Прогресс'
Цех агрегатной сборки арсеньевского завода 'Прогресс'
© РИА Новости / Андрей Станавов
Цех агрегатной сборки арсеньевского завода 'Прогресс'. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая - РИА Новости. Сотрудник авиазавода "Прогресс" в Арсеньеве Приморского края заразился коронавирусом, сообщает правительство региона.
"Как уточнили в пресс-службе предприятия, во время первомайских праздников один из сотрудников, находясь дома, почувствовал недомогание, поднялась температура. Он обратился в приемный покой, где при госпитализации он сдал тест на коронавирус. Седьмого мая пришёл положительный результат", - говорится в сообщении.
Установлен круг контактировавших с заболевшим, все они также сдают тесты. Проводится санитарная обработка помещений.
На заводе подтвердили факт заболевания сотрудника. "В этой связи присутствие работников на предприятии в предпраздничный день сведено к минимуму - проводится санитарная обработка помещений, которая в совокупности с другими регулярными профилактическими мерами должна помочь избежать дальнейшего распространения инфекции", - сказал РИА Новости представитель завода.
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Ранее на заводе сообщали, что два сотрудника заразились COVID-19 в заграничной командировке. В какой именно стране - не уточнялось. В конце апреля сообщили их выписали. Также ранее сообщалось, что сотрудник завода, вернувшийся из Египта, умер во Владивостоке, у него был диагностирован коронавирус.
Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина - одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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