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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T06:56
https://ria.ru/20200508/1571133233.html
В Якутии выявили еще 34 студента СВФУ, заразившихся коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/39514/72/395147255_0:35:1025:611_1036x0_80_0_0_34340adb9fef4e6ae3d003cbd39c1c6e.jpg
РИА Новости

В Якутии выявили еще 34 студента СВФУ, заразившихся коронавирусом

06:56 08.05.2020
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© Фото : Пресс-службаСеверо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
© Фото : Пресс-службаСеверо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.
ЯКУТСК, 8 мая – РИА Новости. Выявлено 34 студента СВФУ с коронавирусом за сутки из 52 новых случаев инфицирования COVID-19 в Якутии, сообщил на брифинге глава региона Айсен Николаев.
"За последние сутки зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции подтвержденных, из них 43 по городу Якутску. И, к сожалению, 34 из них - это студенты Северо-Восточного федерального университета… это тот очаг, о котором мы говорили. Сейчас все выявлены, и я надеюсь, что больше серьезного прибавления по университету уже не будет", - отметил глава.
Новые инфицированные есть в Нерюнгринском, Алданском, Хангаласском, Мегино-Кангаласком районах республики. В каждом случае это больные из ранее выявленных контактов, в том числе связанных с республиканской офтальмологической больницей. Работа по выявлению контактов из данного очага продолжается.
Также глава упомянул про обстановку на Чаяндинском месторождении. "На сегодняшнее утро порядка 1800 здоровых, с отрицательными анализами вахтовиков вывезены. Число людей с положительными анализами - в районе 6% от общего количества людей, то есть порядка 600 человек", - сказал он.
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По данным оперштаба, в республике на пятницу выздоровели 55 человек. Пятеро больных коронавирусом в Якутске находятся в крайне тяжёлом состоянии. За весь период в регионе официально зарегистрировано 437 случаев коронавируса, 4 летальных исхода.
За сутки всеми лабораториями республики обработано 3239 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 594 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевСеверо-Восточный федеральный университетЯкутскОбщество
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