В Якутии выявили еще 34 студента СВФУ, заразившихся коронавирусом

"За последние сутки зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции подтвержденных, из них 43 по городу Якутску. И, к сожалению, 34 из них - это студенты Северо-Восточного федерального университета… это тот очаг, о котором мы говорили. Сейчас все выявлены, и я надеюсь, что больше серьезного прибавления по университету уже не будет", - отметил глава.