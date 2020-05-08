В Якутии выявили еще 34 студента СВФУ, заразившихся коронавирусом

ЯКУТСК, 8 мая – РИА Новости. Выявлено 34 студента СВФУ с коронавирусом за сутки из 52 новых случаев инфицирования COVID-19 в Якутии, сообщил на брифинге глава региона Айсен Николаев.
"За последние сутки зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции подтвержденных, из них 43 по городу Якутску. И, к сожалению, 34 из них - это студенты Северо-Восточного федерального университета… это тот очаг, о котором мы говорили. Сейчас все выявлены, и я надеюсь, что больше серьезного прибавления по университету уже не будет", - отметил глава.
Новые инфицированные есть в Нерюнгринском, Алданском, Хангаласском, Мегино-Кангаласком районах республики. В каждом случае это больные из ранее выявленных контактов, в том числе связанных с республиканской офтальмологической больницей. Работа по выявлению контактов из данного очага продолжается.
Также глава упомянул про обстановку на Чаяндинском месторождении. "На сегодняшнее утро порядка 1800 здоровых, с отрицательными анализами вахтовиков вывезены. Число людей с положительными анализами - в районе 6% от общего количества людей, то есть порядка 600 человек", - сказал он.
По данным оперштаба, в республике на пятницу выздоровели 55 человек. Пятеро больных коронавирусом в Якутске находятся в крайне тяжёлом состоянии. За весь период в регионе официально зарегистрировано 437 случаев коронавируса, 4 летальных исхода.
За сутки всеми лабораториями республики обработано 3239 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 594 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.