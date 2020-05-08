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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T09:28
https://ria.ru/20200508/1571133151.html
В Австралии объявили план поэтапной отмены карантина
https://cdn23.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_0:364:2790:1933_1036x0_80_0_0_b8f0f53136693f803354e7ceccfed8ce.jpg
РИА Новости

В Австралии объявили план поэтапной отмены карантина

06:54 08.05.2020 (обновлено: 09:28 08.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид австралийского города Сидней. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти Австралии обнародовали план поэтапной отмены мер по социальному дистанцированию, объявленных в марте в связи с пандемией коронавируса, сообщает газета Sidney Morning Herald.
Как заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, отмена карантина будет состоять из трех этапов. Уже на первой стадии откроются рестораны и кафе при условии, что не будут принимать более десяти посетителей одновременно. Хозяева частных домов смогут принимать у себя не более пяти гостей. Церемонии погребения на открытом воздухе смогут посетить до 30 скорбящих, а свадебные празднества - не более десяти человек.
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Во время второго этапа откроются кинотеатры и салоны красоты, а разрешенное число участников массовых сборищ увеличится до 20.
Заключительный этап предусматривает возможность собраний сразу до 100 человек, открытие ночных клубов, полное открытие внутренних границ между штатами и возможность путешествовать в Новую Зеландию. О международных поездках в другие страны говорить преждевременно, предупредил Моррисон.
Точных дат реализации плана не называется. Премьер отметил, что их будут определять правительства штатов и территорий в соответствии с обстановкой в регионе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Премьер Новой Зеландии рассказала, когда откроют границу с Австралией
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