В Австралии объявили план поэтапной отмены карантина

Во время второго этапа откроются кинотеатры и салоны красоты, а разрешенное число участников массовых сборищ увеличится до 20.

Точных дат реализации плана не называется. Премьер отметил, что их будут определять правительства штатов и территорий в соответствии с обстановкой в регионе.