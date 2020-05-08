Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами

"Вся русская литература об этом говорит. Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры. В России смерть видима, хотя бы в манере погребения. Гроб остается открытым до последней минуты, умерший остается для последнего прощания", — пояснила Каррер д'Анкосс.