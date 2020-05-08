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2020-05-08T11:46
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Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
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РИА Новости

Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами

06:46 08.05.2020 (обновлено: 11:46 08.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПостоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Французский историк, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс в интервью Figaro назвала два параметра, по которым русские отличаются от западных европейцев.
По ее мнению, один из этих параметров — "чувство истории", которое у жителей России развито сильнее из-за трагедий XX века.
Вторым параметром историк считает обостренное "чувство смерти".
"Вся русская литература об этом говорит. Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры. В России смерть видима, хотя бы в манере погребения. Гроб остается открытым до последней минуты, умерший остается для последнего прощания", — пояснила Каррер д'Анкосс.
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Европейцы, считает она, думают только о настоящем. Они также забыли, что такое смерть, которую подменяют понятием "уход из жизни". Это, в частности, показала пандемия COVID-19, заключила Каррер д'Анкосс.
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Французская академияЭлен Каррер д'АнкоссРелигияРоссияЕвропаПравославиеисторияОбществоВ мире
Популярные комментарии
Изумительная женщина эта мадам Каррер д'Анкосс! С искренней любовью относится к России, хорошо понимает её, пркрасно знает русскую литературу и историю! И по иронии судьбы она двоюродная сестра сегодняшнего (-ей) президента Грузии ... Абсолютно разные люди! Как жаль, что ей уже немало лет - это поколение ЛИЧНОСТЕЙ! А кто придет за ними ..?
8 мая, 07:45
kkwlinat
314361113
Видишь, как в трудный период каждый день спецбортами из-за рубежа на Родину возвращают вроде бы российских школьников и их родителей, и понимаешь, что не во всех русских осталось и есть то самое «чувство истории»!
8 мая, 07:03
АИАлександр И.
2554312224
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