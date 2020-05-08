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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T06:44
https://ria.ru/20200508/1571132984.html
На Чукотке решают вопрос о тестировании пассажиров перед вылетом в регион
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

На Чукотке решают вопрос о тестировании пассажиров перед вылетом в регион

06:44 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая - РИА Новости. Власти Чукотки прорабатывают вопрос о тестировании на коронавирус пассажиров в аэропортах Магадана, Якутска, Хабаровска и Москвы перед вылетом в регион, чтобы исключить завоз инфекции в автономный округ, сообщается в официальном Instagram-аккаунте губернатора Романа Копина.
"Нам удалось не допустить взрывного роста заболеваемости. Несмотря на это, ситуация с COVID-19 на Чукотке остаётся сложной. Из опыта прошлых лет понимаем, что на Чукотке эпидемии достигают своего пика позднее, чем в центральных регионах страны. Поэтому прорабатываем вопрос тестирования пассажиров перед вылетом на Чукотку в аэропортах Магадана, Якутска, Хабаровска и Москвы. Это позволит исключить риск завоза инфекции в регион. Особое внимание - на вахты недропользователей и сезонные работы в районах округа", - сообщается в аккаунте Копина.
Также отмечается, что за сутки в регионе выздоровели еще шесть человек, четверо из них находились в больнице Угольных Копей, двое - на домашнем лечении. Таким образом, общее число вылечившихся от коронавируса в регионе достигло восьми.
Уточняется, что в пятницу на заседании оперативного штаба на Чукотке будет обсуждаться план постепенного выхода из режима самоизоляции в соответствии с эпидобстановкой.
Всего на Чукотке зафиксировано 27 случаев коронавируса. Режим всеобщей самоизоляции и повышенной готовности в регионе продлен до 15 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаРоман КопинОбщество
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