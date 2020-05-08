На Чукотке решают вопрос о тестировании пассажиров перед вылетом в регион

"Нам удалось не допустить взрывного роста заболеваемости. Несмотря на это, ситуация с COVID-19 на Чукотке остаётся сложной. Из опыта прошлых лет понимаем, что на Чукотке эпидемии достигают своего пика позднее, чем в центральных регионах страны. Поэтому прорабатываем вопрос тестирования пассажиров перед вылетом на Чукотку в аэропортах Магадана, Якутска, Хабаровска и Москвы. Это позволит исключить риск завоза инфекции в регион. Особое внимание - на вахты недропользователей и сезонные работы в районах округа", - сообщается в аккаунте Копина.