США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки

"Стороны высказались за необходимость усиления сотрудничества в области макроэкономики и общественного здравоохранения, будут прилагать усилия, чтобы создать благоприятную атмосферу и усилия для реализации первой фазы торгового соглашения", - говорится в сообщении телеканала.