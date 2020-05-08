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2020-05-08T06:38
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США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки
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РИА Новости

США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки

06:38 08.05.2020
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР . Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Главы делегаций на торговых переговорах США и Китая в ходе телефонного разговора договорились создать благоприятные условия и атмосферу для реализации первой фазы торговой сделки, заключенной между двумя странами, сообщает Центральное телевидение Китая.
Телефонный разговор состоялся между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином.
"Стороны высказались за необходимость усиления сотрудничества в области макроэкономики и общественного здравоохранения, будут прилагать усилия, чтобы создать благоприятную атмосферу и усилия для реализации первой фазы торгового соглашения", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что стороны договорились поддерживать контакт и координацию.
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Стивен МнучинКитайСШАВ миреЭкономика
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