США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки

Телефонный разговор состоялся между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином.
"Стороны высказались за необходимость усиления сотрудничества в области макроэкономики и общественного здравоохранения, будут прилагать усилия, чтобы создать благоприятную атмосферу и усилия для реализации первой фазы торгового соглашения", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что стороны договорились поддерживать контакт и координацию.
15 февраля, 10:00США будут следить за выполнением КНР обязательств по торговой сделке