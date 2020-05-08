На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая - РИА Новости. Фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье за последний год зафиксировали пять тигриных выводков, включающих десять тигрят, сообщает учреждение.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Самостоятельная группировка этих кошек живёт в лесах юго-западного Приморья, в частности на территории нацпарка "Земля леопарда" и заповедника "Кедровая падь". В 2019 году здесь зафиксирован 31 тигр.
"Численность популяции стабильна. При этом количество самок в 2,5 раза превышает количество самцов. Не могут не радовать данные о пополнениях в тигриных семьях. Здесь всё так же стабильно: как и в 2018 году, специалисты "Земли леопарда" зафиксировали пять тигриных выводков. В этот раз семьи включают в себя 10 тигрят, которым в ближайшие годы предстоит научиться жизни в дикой тайге и стать настоящими охотниками", - говорится в сообщении.
Представитель нацпарка пояснил РИА Новости, что некоторые из этих тигрят родились в конце 2018 года, но все десять зафиксированы в 2019 году.
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Плотность населения амурского тигра на "Земле леопарда" – одна их самых высоких в Приморье и самая высокая среди заповедников и нацпарков.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов - на восемь особей больше, чем годом ранее.
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