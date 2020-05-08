На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях

"Численность популяции стабильна. При этом количество самок в 2,5 раза превышает количество самцов. Не могут не радовать данные о пополнениях в тигриных семьях. Здесь всё так же стабильно: как и в 2018 году, специалисты "Земли леопарда" зафиксировали пять тигриных выводков. В этот раз семьи включают в себя 10 тигрят, которым в ближайшие годы предстоит научиться жизни в дикой тайге и стать настоящими охотниками", - говорится в сообщении.