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Новое оружие России
2020-05-08T06:09
https://ria.ru/20200508/1571132679.html
В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
https://cdn23.img.ria.ru/images/155838/44/1558384401_0:31:1404:821_1036x0_80_0_0_2bfb2c9bd8294d8b32699d606644dd6e.jpg
РИА Новости

В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель

06:09 08.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России спланированы в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после - с двигателем пятого поколения, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Сроки поставок Су-57 в ВКС неоднократно сдвигались последние несколько лет.

"Значимым событием для нас станет начало серийной поставки самолетов Су-57. Отмечу, что Су-57 будет поступать в войска в два этапа", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

Он пояснил, что на первом этапе самолеты будут закуплены с двигателями четвертого поколения, поставки которых спланированы "до середины 2020-х".
"А на втором этапе, после завершения мероприятий по его испытанию уже начнутся поставки с двигателем и с силовыми установками пятого поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла", - сказал Криворучко.
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Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив. После инцидента генеральный директор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.
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Новое оружие РоссииСу-57Воздушно-космические силы РоссииАлексей КриворучкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Юрий СлюсарьБезопасность
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