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Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
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РИА Новости

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч

06:06 08.05.2020 (обновлено: 11:13 08.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип криптовалюты биткоин
Логотип криптовалюты биткоин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип криптовалюты биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с 19 февраля превысила психологическую отметку в десять тысяч долларов, увеличиваясь вслед за другими рисковыми активами, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 03:05 мск биткоин дорожает на 7,22%, до 9945 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 8,43%, до 9918 долларов. В ходе торгов цена криптовалюты достигала отметки в 10,067 тысячи долларов, таким образом она впервые с 19 февраля 2020 года превысила психологическую отметку в десять тысяч долларов.
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По словам главы аналитического агентства "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, стоимость криптовалюты растет вслед за другими рисковыми активами.
"Финансовые рынки преодолели шок марта-апреля и двинулись дальше. Катастрофы не случилось, и инвесторы, спрятавшиеся в cash в период жесткой просадки, ищут новые объекты для вложений. Криптовалютный рынок с его сегодняшней относительно низкой капитализацией весьма привлекателен для рискованных игроков, поэтому рост выше десяти тысяч долларов за биткоин был неизбежен, а ряд аналитиков прогнозируют и существенно более высокие значения", — заявил он РИА Новости.
Независимый эксперт Мансур Гусейнов, в свою очередь, отметил, что причин роста может быть несколько. "Возможно это QE (количественное смягчение. — Прим. ред.) от мировых ЦБ, монетизация долга. Это вызывает опасения будущей инфляции и интерес к неинфляционным активам. Но на текущих уровнях я бы проявлял осторожность в покупках, ведь цена более чем удвоилась с минимумов этого года", — сказал он РИА Новости.
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