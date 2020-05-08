Помпео провел переговоры с главой МИД Украины

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Донбасс и "дезинформацию по COVID-19", говорится в заявлении госдепартамента.
"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Кулеба обсудили усилия Украины по дипломатическому урегулированию подогреваемого Россией конфликта в украинском регионе Донбасс и результаты виртуальной встречи 30 апреля в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция – ред.). Госсекретарь похвалил дипломатию Украины", - сообщила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
Она добавила, что "госсекретарь осудил Россию и ее подручных за попытки использовать пандемию COVID-19 для распространения дезинформации и еще большего ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины".
Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения стран Запада во вмешательстве в дела Украины и заявляла, что заинтересована в урегулировании украинского конфликта. Россия также опровергала обвинения в дезинформации относительно пандемии коронавируса.