Помпео провел переговоры с главой МИД Украины

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Кулеба обсудили усилия Украины по дипломатическому урегулированию подогреваемого Россией конфликта в украинском регионе Донбасс и результаты виртуальной встречи 30 апреля в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция – ред.). Госсекретарь похвалил дипломатию Украины", - сообщила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

Она добавила, что "госсекретарь осудил Россию и ее подручных за попытки использовать пандемию COVID-19 для распространения дезинформации и еще большего ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины".