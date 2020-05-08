Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС

"Копию Знамени Победы на МКС отправили 9 апреля вместе с очередной экспедицией на корабле "Союз МС-16". Экипаж станции на его фоне записал обращение, приуроченное ко Дню Победы. 17 апреля экипаж корабля "Союз МС-15" вернул знамя обратно на Землю", — сказал собеседник агентства.