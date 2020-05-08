Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Копия Знамени Победы в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне побывала на Международной космической станции, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Копию Знамени Победы на МКС отправили 9 апреля вместе с очередной экспедицией на корабле "Союз МС-16". Экипаж станции на его фоне записал обращение, приуроченное ко Дню Победы. 17 апреля экипаж корабля "Союз МС-15" вернул знамя обратно на Землю", — сказал собеседник агентства.
Сейчас на МКС совершают полет россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
В преддверии Дня Победы "Роскосмос" отправил к МКС "Ракету Победы" — "Союз-2.1а" с нанесенным изображением георгиевской ленты, ордена Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.