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75 лет Великой Победы
2020-05-08T08:36
https://ria.ru/20200508/1571132492.html
Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
https://cdn25.img.ria.ru/images/147637/55/1476375555_0:304:3067:2029_1036x0_80_0_0_d35066b79b33909f4584a7d62d52c2fb.jpg
РИА Новости

Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС

05:50 08.05.2020 (обновлено: 08:36 08.05.2020)
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© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Копия Знамени Победы в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне побывала на Международной космической станции, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Копию Знамени Победы на МКС отправили 9 апреля вместе с очередной экспедицией на корабле "Союз МС-16". Экипаж станции на его фоне записал обращение, приуроченное ко Дню Победы. 17 апреля экипаж корабля "Союз МС-15" вернул знамя обратно на Землю", — сказал собеседник агентства.

Сейчас на МКС совершают полет россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
В преддверии Дня Победы "Роскосмос" отправил к МКС "Ракету Победы" — "Союз-2.1а" с нанесенным изображением георгиевской ленты, ордена Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.
Части ракет-носителей Союз-2
31 марта, 15:0975 лет Великой Победы
"Ракету Победы" запустят к МКС в преддверии 9 мая
2830002
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75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыИван ВагнерДень ПобедыМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосАнатолий Иванишин
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