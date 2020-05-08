Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ

ХМЕЙМИМ (Сирия), 8 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие провели на авиабазе Хмеймим акцию "Сад памяти" и высадили 75 апельсиновых и мандариновых деревьев.
Многие из служащих сейчас в Сирии – потомки ветеранов, добывших Победу.
"Рад, что тоже служу Отечеству. Я считаю, что любой мужчина должен защищать родину и в любой ситуации должен встать на ее стражу", - рассказал внук героя Советского Союза Михаила Сотникова Евгений Толмачев.
Он признался, что именно подвиги деда стали решающими при выборе карьеры военного. Михаил Сотников погиб, когда штурмовал Берлин, ему было 27 лет. Он подорвался на реке Шпрее.
"Каждый раз, когда звучит День Победы, мурашки по коже. Всплывают какие-то воспоминания. Я уж не знаю, как там было у них. У меня вся семья военнослужащие: деды, отец, я пошел по их стопам. Мой сын, который подрастает, на вопрос, кем будешь, отвечает: буду как папа военным", - делится эмоциями старший лейтенант Тимур Аглямов, оба дедушки которого – снайпер и разведчик - были ранены в войну.
Гордится своим прадедом и младший сержант Никита Высоков. Его родственник Федор Коптилов погиб в 1945 году в Восточной Пруссии, причем сам он в этом бою благодаря своим умениям обращаться с гранатой и винтовкой уничтожил четверых немецких солдат.
"Горжусь. Также как и всеми другими участниками Великой Отечественной войны. Акция значит о памяти ветеранов. Самое главное - помнить, как проходили годы Великой Отечественной войны. Буду рассказывать своим детям историю Великой Отечественной войны, буду дополнять рассказом о своём прадеде", - сказал Высоков.
Акция "Сад памяти" стартовала 18 марта и уже охватила более 70 регионов России. Её цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. За рубежом акцию поддержали в Абхазии, Таджикистане, Армении, Латвии, Ливане, Непале, Греции, Кипре, Марокко и Перу. Высажено уже более 14 миллионов деревьев. В связи с пандемией коронавируса многие россияне устраивают "Сады памяти" у себя на дачах. Посаженные деревья фотографируют и отправляют на сайт, посвященный акции.