Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ

"Каждый раз, когда звучит День Победы, мурашки по коже. Всплывают какие-то воспоминания. Я уж не знаю, как там было у них. У меня вся семья военнослужащие: деды, отец, я пошел по их стопам. Мой сын, который подрастает, на вопрос, кем будешь, отвечает: буду как папа военным", - делится эмоциями старший лейтенант Тимур Аглямов, оба дедушки которого – снайпер и разведчик - были ранены в войну.