Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-08T05:46
https://ria.ru/20200508/1571132399.html
Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
https://cdn25.img.ria.ru/images/155480/49/1554804998_3:115:865:600_1036x0_80_0_0_934a35bfb9af1f3b3b11ad29463c5c80.jpg
РИА Новости

Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ

05:46 08.05.2020
401
CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Авиабаза Хмеймим в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото
ХМЕЙМИМ (Сирия), 8 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие провели на авиабазе Хмеймим акцию "Сад памяти" и высадили 75 апельсиновых и мандариновых деревьев.
Многие из служащих сейчас в Сирии – потомки ветеранов, добывших Победу.
"Рад, что тоже служу Отечеству. Я считаю, что любой мужчина должен защищать родину и в любой ситуации должен встать на ее стражу", - рассказал внук героя Советского Союза Михаила Сотникова Евгений Толмачев.
Он признался, что именно подвиги деда стали решающими при выборе карьеры военного. Михаил Сотников погиб, когда штурмовал Берлин, ему было 27 лет. Он подорвался на реке Шпрее.
"Каждый раз, когда звучит День Победы, мурашки по коже. Всплывают какие-то воспоминания. Я уж не знаю, как там было у них. У меня вся семья военнослужащие: деды, отец, я пошел по их стопам. Мой сын, который подрастает, на вопрос, кем будешь, отвечает: буду как папа военным", - делится эмоциями старший лейтенант Тимур Аглямов, оба дедушки которого – снайпер и разведчик - были ранены в войну.
Гордится своим прадедом и младший сержант Никита Высоков. Его родственник Федор Коптилов погиб в 1945 году в Восточной Пруссии, причем сам он в этом бою благодаря своим умениям обращаться с гранатой и винтовкой уничтожил четверых немецких солдат.
Парад в честь победы в ульяновском селе около дома 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Федора Сяпукова
4 мая, 19:0475 лет Великой Победы
В ульяновском селе провели парад у дома 92-летнего ветерана
"Горжусь. Также как и всеми другими участниками Великой Отечественной войны. Акция значит о памяти ветеранов. Самое главное - помнить, как проходили годы Великой Отечественной войны. Буду рассказывать своим детям историю Великой Отечественной войны, буду дополнять рассказом о своём прадеде", - сказал Высоков.
Акция "Сад памяти" стартовала 18 марта и уже охватила более 70 регионов России. Её цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. За рубежом акцию поддержали в Абхазии, Таджикистане, Армении, Латвии, Ливане, Непале, Греции, Кипре, Марокко и Перу. Высажено уже более 14 миллионов деревьев. В связи с пандемией коронавируса многие россияне устраивают "Сады памяти" у себя на дачах. Посаженные деревья фотографируют и отправляют на сайт, посвященный акции.
Волонтеры и артисты поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Шевченко с Днем Победы в Барнауле
7 мая, 15:39Алтайский край
"Фронтовая бригада" поздравила ветерана в Барнауле песнями военных лет
700103
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыРоссияХмеймимВооруженные силы РФДень ПобедыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияВ мире
Рекомендуем
Вертолет AH-64 Apache
Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
Власти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией
В США оценили распространение коронавируса в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Нетаньяху по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии
Медицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
Сотрудник министерства обороны РФ проводит санитарную обработку помещений лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
Международная космическая станция
Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
Самолет в Международном аэропорту Шереметьево
Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Кандидат в замглавы Пентагона ожидает отказа Турции от С-400
Маск произнес странное имя сына
Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
Боец правительства национального согласия Ливии запускает ракеты с позиции около города Гарабулли в направлении города Тархуна, удерживаемого Ливийской национальной армией
В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
Детеныш амурского тигра в национальном парке Земля леопарда
На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
23:39В Перу продлили карантин из-за коронавируса
Лента новостейМолния