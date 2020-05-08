Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок

"Восстановление объема перевозок до уровня 2019 года возможно, по нашей оценке, к началу 2023 года", - говорится в исследовании.

Российские авиакомпании в 2019 году увеличили перевозки пассажиров по сравнению с 2018 годом на 10,3%, до 128,1 миллиона человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. Авиакомпании также сократили внутренние рейсы из-за падения спроса.