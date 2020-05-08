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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T05:43
https://ria.ru/20200508/1571132316.html
Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355329_757:986:2646:2048_1036x0_80_0_0_4162e0db0361c91c68d5151e77086c30.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок

05:43 08.05.2020
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© РИА Новости / Андрей СтанавовСамолет в Международном аэропорту Шереметьево
Самолет в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Андрей Станавов
Самолет в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Восстановление объема авиаперевозок в РФ до уровня 2019 года возможно к началу 2023 года, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (имеется в распоряжении РИА Новости).
"Восстановление объема перевозок до уровня 2019 года возможно, по нашей оценке, к началу 2023 года", - говорится в исследовании.
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7 мая, 14:35Распространение нового коронавируса
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Российские авиакомпании в 2019 году увеличили перевозки пассажиров по сравнению с 2018 годом на 10,3%, до 128,1 миллиона человек.
Росавиация ранее сообщала, что на фоне пандемии коронавируса пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,1%, до 6,4 миллиона человек, в январе-марте - на 5,9%, до 23,3 миллиона. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщала, что пассажиропоток авиакомпаний РФ в апреле упал на 92%.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. Авиакомпании также сократили внутренние рейсы из-за падения спроса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Национальное рейтинговое агентствоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
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