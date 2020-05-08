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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T05:42
https://ria.ru/20200508/1571132276.html
В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/24/1563822486_0:0:2967:1670_1036x0_80_0_0_025a3a00efcb4caca002d285ea0f9f27.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19

05:42 08.05.2020
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© AP Photo / Dake KangСотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
© AP Photo / Dake Kang
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая - РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом и 16 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 36 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Единственный локальный случай заражения был выявлен в провинции Цзилинь.
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"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 886 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 260 человек (18 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 993 человека выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 16 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из карантина выпущены 42 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 854 бессимптомных носителя.
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В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1044 случая заражения (из них четыре человека скончались, 944 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (40 уже выписаны), на Тайване заразились 439 человек (шесть скончались, 347 вылечились).
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйТайваньКитайУханьВ мире
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