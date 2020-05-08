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2020-05-08T05:38
https://ria.ru/20200508/1571132217.html
ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
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РИА Новости

ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков

05:38 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая - РИА Новости. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России поставил в Приморье партию в 30 тысяч защитных комбинезонов для медиков, сообщает правительство региона.
В начале мая Приморский край получил первую партию защитных костюмов – 5,4 тысячи штук, а также более 40 тысяч медицинских перчаток. Финансирование программы по борьбе с коронавирусом в ДФО ведет ФРДВ с привлечением средств крупных российских компаний, уже присоединилось более 20 организаций.
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"Еще одна партия защитных комбинезонов, почти 30 тысяч штук, поступила в Приморье. Из них 17,4 тысячи комплектов будут переданы в медучреждения края", - говорится в сообщении.
Всего на Дальний Восток поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч пар медицинских перчаток. Правительством РФ поручено увеличить объемы закупок не менее чем вдвое.
В Приморье подтверждено 727 случаев коронавируса, свыше 50 человек в тяжелом состоянии. С начала эпидемии выздоровели 130 человек, 10 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ)Приморский крайОбщество
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