В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

"Как доложила главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская, темп прироста заболевших все еще остается высоким – 4,9%. На сегодняшний день количество заболевших в Приморье коронавирусной инфекцией составило 763. За прошедшие сутки оно увеличилось на 36", – говорится в сообщении.

Все, у кого подтвердился коронавирус, заразились либо через контакты в семье, либо на работе. У 19 из них заболевание протекает бессимптомно. Самой молодой пациентке – 28 лет, самой возрастной – 79 лет. Среди больных COVID-19 в Приморье – преимущественно женщины.