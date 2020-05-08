В Минобороны сообщили, какие корабли вооружат "Цирконом"

""Циркон" предназначен для вооружения атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов"", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.