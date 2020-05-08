В Минобороны сообщили, какие корабли вооружат "Цирконом"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Многоцелевые атомные подводные лодки, фрегаты и атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будут вооружены гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
""Циркон" предназначен для вооружения атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов"", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. По плану, на вооружение комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.