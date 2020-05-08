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Новое оружие России
2020-05-08T10:37
https://ria.ru/20200508/1571132095.html
В Минобороны сообщили, какие корабли вооружат "Цирконом"
https://cdn23.img.ria.ru/images/50422/52/504225250_0:155:3007:1846_1036x0_80_0_0_3a882aa6ea5a5033aa109728fb30d2fe.jpg
РИА Новости

В Минобороны сообщили, какие корабли вооружат "Цирконом"

05:32 08.05.2020 (обновлено: 10:37 08.05.2020)
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Многоцелевые атомные подводные лодки, фрегаты и атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будут вооружены гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

""Циркон" предназначен для вооружения атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов"", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. По плану, на вооружение комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
ВКС России
Вчера, 05:04Новое оружие России
В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
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Новое оружие РоссииАлексей КриворучкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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