В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов

БЕРГАМО (Италия), 8 мая - РИА Новости. Российские военные завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих территорий в итальянской провинции Брешиа, сообщает Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих территорий в провинции Брешиа (Ломбардия)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со словами благодарности и аплодисментами.
За все время российские и итальянские военные продезинфицировали пансионаты для пожилых людей более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии. Они обработали 120 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 500 тысяч квадратных метров дорог.
Добавляется, что в тот же день власти Ломбардии встретились с российскими военнослужащими, глава области Аттилио Фонтана поблагодарил специалистов из России.
"Хочу выразить благодарность российским военнослужащим, которые приехали издалека для того, чтобы помочь нам. И знайте, в мире ещё существуют такие слова, как дружба и солидарность", - приводятся в сообщении слова Аттилио Фонтана.
Кроме того, благодарность российским военным выразил начальник межвидового оперативного командования генштаба ВС Италии генерал-лейтенант Портоллано, особо отметив их высокий уровень взаимодействия, дисциплинированности и взаимопомощи.
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