В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов

Отмечается, что руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со словами благодарности и аплодисментами.

За все время российские и итальянские военные продезинфицировали пансионаты для пожилых людей более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии. Они обработали 120 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 500 тысяч квадратных метров дорог.