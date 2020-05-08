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2020-05-08T05:30
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В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
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РИА Новости

В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов

05:30 08.05.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСотрудник министерства обороны РФ проводит санитарную обработку помещений лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
Сотрудник министерства обороны РФ проводит санитарную обработку помещений лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
© Министерство обороны РФ
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Сотрудник министерства обороны РФ проводит санитарную обработку помещений лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
БЕРГАМО (Италия), 8 мая - РИА Новости. Российские военные завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих территорий в итальянской провинции Брешиа, сообщает Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих территорий в провинции Брешиа (Ломбардия)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со словами благодарности и аплодисментами.
За все время российские и итальянские военные продезинфицировали пансионаты для пожилых людей более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии. Они обработали 120 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 500 тысяч квадратных метров дорог.
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Добавляется, что в тот же день власти Ломбардии встретились с российскими военнослужащими, глава области Аттилио Фонтана поблагодарил специалистов из России.
"Хочу выразить благодарность российским военнослужащим, которые приехали издалека для того, чтобы помочь нам. И знайте, в мире ещё существуют такие слова, как дружба и солидарность", - приводятся в сообщении слова Аттилио Фонтана.
Кроме того, благодарность российским военным выразил начальник межвидового оперативного командования генштаба ВС Италии генерал-лейтенант Портоллано, особо отметив их высокий уровень взаимодействия, дисциплинированности и взаимопомощи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЛомбардияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ИталияВ мире
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