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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T05:28
https://ria.ru/20200508/1571132014.html
В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570888459_0:347:2969:2017_1036x0_80_0_0_409e0041780f82227b69cd66e8c1b7fc.jpg
РИА Новости

В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек

05:28 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Еще 15 человек с коронавирусом выявлены за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 367, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
"За сутки выявлено 15 новых случаев COVID-19... Всего в регионе зафиксировано 367 случаев заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением в республике находятся 1830 человек, из них 41 — в обсерваторе. Получают лечение 308 человек", - написал глава республики в Instagram.
Коновалов подчеркнул, что три случая выявили в Республиканской инфекционной больнице, еще три — в Абаканской клинической больнице. Два пациента поступили с признаками респираторной инфекции, семь человек заразились через семейные и служебные контакты.
Глава Хакасии добавил, что еще 12 пациентов вылечились от COVID-19, общее число выздоровевших в регионе составляет 48 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ХакасияОбщество
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