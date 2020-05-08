В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Еще 15 человек с коронавирусом выявлены за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 367, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
"За сутки выявлено 15 новых случаев COVID-19... Всего в регионе зафиксировано 367 случаев заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением в республике находятся 1830 человек, из них 41 — в обсерваторе. Получают лечение 308 человек", - написал глава республики в Instagram.
Коновалов подчеркнул, что три случая выявили в Республиканской инфекционной больнице, еще три — в Абаканской клинической больнице. Два пациента поступили с признаками респираторной инфекции, семь человек заразились через семейные и служебные контакты.
Глава Хакасии добавил, что еще 12 пациентов вылечились от COVID-19, общее число выздоровевших в регионе составляет 48 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.