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2020-05-08T10:50
https://ria.ru/20200508/1571131984.html
Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
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РИА Новости

Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое

05:25 08.05.2020 (обновлено: 10:50 08.05.2020)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Оборот российского малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", проанализировавшие данные онлайн-касс в розничных точках по всей России.
В исследовании сравнивались данные с 300 тысяч онлайн-касс в 2019 году и данные с 650 тысяч онлайн-касс в 2020 году, затем применялась поправка на рост общего числа касс.
"В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Снижение покупательского спроса началось еще в марте - торговые точки потеряли 10% от своей прошлогодней выручки", - рассказали в компании.
Наиболее сильно пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг. Выручка фитнес-центров в апреле упала в 10 раз (в марте - на 19%), магазинов одежды и обуви - в 8 раз (в марте - на 28% и на 41% соответственно), салонов красоты - почти в 7 раз (в марте - на 22%), стоматологий - почти в 4 раза (в марте - на 9%).
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Продажи турагентств в апреле сократились на 89% (в марте - на 55%), а мини-гостиниц - на 72% (в марте - 25%). Магазины домашнего текстиля не досчитались в апреле 77% своего прошлогоднего оборота (в марте - 14%), оптики - 72% (в марте - 20%), магазины цветов - 65% (в марте - 6%), ювелирные магазины - 52% (в марте был рост на 1%), рассказали в "Эвоторе".
Потребительское поведение россиян стало более экономным и в покупках товаров повседневного спроса. В апреле обороты несетевых супер- и минимаркетов уменьшились на 30% (в марте - на 11%), специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных и т.п.) - на 16% (в марте снижения не было), алкомаркетов - на 16% (в марте - на 3%), табачных киосков - на 29% (в марте - на 9%).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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