Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Оборот российского малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", проанализировавшие данные онлайн-касс в розничных точках по всей России.

В исследовании сравнивались данные с 300 тысяч онлайн-касс в 2019 году и данные с 650 тысяч онлайн-касс в 2020 году, затем применялась поправка на рост общего числа касс.

"В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Снижение покупательского спроса началось еще в марте - торговые точки потеряли 10% от своей прошлогодней выручки", - рассказали в компании.

Наиболее сильно пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг. Выручка фитнес-центров в апреле упала в 10 раз (в марте - на 19%), магазинов одежды и обуви - в 8 раз (в марте - на 28% и на 41% соответственно), салонов красоты - почти в 7 раз (в марте - на 22%), стоматологий - почти в 4 раза (в марте - на 9%).

Продажи турагентств в апреле сократились на 89% (в марте - на 55%), а мини-гостиниц - на 72% (в марте - 25%). Магазины домашнего текстиля не досчитались в апреле 77% своего прошлогоднего оборота (в марте - 14%), оптики - 72% (в марте - 20%), магазины цветов - 65% (в марте - 6%), ювелирные магазины - 52% (в марте был рост на 1%), рассказали в "Эвоторе".

Потребительское поведение россиян стало более экономным и в покупках товаров повседневного спроса. В апреле обороты несетевых супер- и минимаркетов уменьшились на 30% (в марте - на 11%), специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных и т.п.) - на 16% (в марте снижения не было), алкомаркетов - на 16% (в марте - на 3%), табачных киосков - на 29% (в марте - на 9%).