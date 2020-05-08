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2020-05-08T05:09
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В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
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РИА Новости

В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США

05:09 08.05.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterЭкс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
© AP Photo / Carolyn Kaster
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов надеется, что прекращение уголовного преследования экс-советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна послужит поводом для прекращения "антироссийской истерики" в США.
Ранее Минюст США отказался от уголовного преследования Флинна, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы. Дело против него было одно из основных составляющих "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера. По результатам расследования Мюллер обвинил ряд российских граждан во вмешательстве в выборы в США с подачи властей РФ (Кремль это опроверг). Трамп много раз критиковал дело против Флинна и даже не исключал его возвращения в администрацию.
"Я надеюсь, что это послужит поводом для прекращения антироссийской истерики в США … Надеюсь, что разоблачение бездоказательности обвинения России в контексте этого дела будет служить поводом для того, чтобы наши американские партнеры задумались о целесообразности прекращения метания фейков и все-таки налаживания конструктивного двухстороннего взаимодействия", - сказал Морозов РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что РФ заинтересована в нормализации отношений с США и развитии полномасштабного сотрудничества, на двухсторонней повестке стоит много задач, решению которых мешают "русофобские настроения" и "антироссийские подтасовки".
Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
Вчера, 00:54
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Россия"вмешательство" РФ в выборы в СШААнтон МорозовДоклад разведки США о "российском вмешательстве" в выборыМайкл ФлиннВ мире
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