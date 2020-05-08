В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США

"Я надеюсь, что это послужит поводом для прекращения антироссийской истерики в США … Надеюсь, что разоблачение бездоказательности обвинения России в контексте этого дела будет служить поводом для того, чтобы наши американские партнеры задумались о целесообразности прекращения метания фейков и все-таки налаживания конструктивного двухстороннего взаимодействия", - сказал Морозов РИА Новости.