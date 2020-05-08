В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение

Первые испытания "Циркона" начались в минувшем декабре и проводились с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". В текущем году планируются его испытания с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М.