В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" планируется принять на вооружение на рубеже 2020-2021 годов, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Первые испытания "Циркона" начались в минувшем декабре и проводились с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". В текущем году планируются его испытания с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М.
"Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса – 2021-2022 годы", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. В перспективе этими ракетами будут вооружаться как надводные корабли, так и подводные лодки ВМФ России. Кроме того, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.