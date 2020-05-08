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Новое оружие России
2020-05-08T05:31
https://ria.ru/20200508/1571131854.html
В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
https://cdn25.img.ria.ru/images/155523/73/1555237306_158:0:2473:1302_1036x0_80_0_0_278c2416fe898004faafd22fd36a1915.jpg
РИА Новости

В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение

05:04 08.05.2020 (обновлено: 05:31 08.05.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВКС России
ВКС России
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
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ВКС России . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" планируется принять на вооружение на рубеже 2020-2021 годов, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Первые испытания "Циркона" начались в минувшем декабре и проводились с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". В текущем году планируются его испытания с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М.

"Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса – 2021-2022 годы", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. В перспективе этими ракетами будут вооружаться как надводные корабли, так и подводные лодки ВМФ России. Кроме того, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
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Новое оружие РоссииЦирконВооруженные силы РФАлексей КриворучкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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