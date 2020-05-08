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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:14
https://ria.ru/20200508/1571131799.html
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
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РИА Новости

Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ

04:59 08.05.2020 (обновлено: 11:14 08.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Переболевший коронавирусной инфекцией житель Москвы Денис Пономарев рассказал в интервью RT о необычных ощущениях от ИВЛ.
По словам 35-летнего собеседника телеканала, он почти два месяца лечился от COVID-19 и двух разновидностей пневмонии. Некоторое время ему требовалась искусственная вентиляция легких. Сейчас врачи поставили диагноз "внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония", Пономарев выздоровел, но только частично.
К ИВЛ его подключили уже в третьем стационаре. Врачи предупредили о последствиях этой процедуры и отказа от нее, в итоге пациент согласился.
"Там я оказался спустя всего два дня после выхода из предыдущей больницы — началась лихорадка. Ее лечили несколько дней, после чего меня перевезли в реанимацию. И вот тогда выяснилось, что моих легких не хватает на то, чтобы эффективно продолжить лечение. "Матовое стекло", потемнение и другие негативные процессы", — рассказал Пономарев.
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Ощущения от ИВЛ ему показались необычными.
"Я как будто находился под водой. Изо рта торчала куча трубок. Самое странное — дыхание не зависит от того, что делал я, я чувствовал, что за меня дышит машина. Но ее наличие меня и обнадеживало — значит, есть шанс на помощь", — сказал Пономарев.
Он добавил, что общался с врачами либо жестами либо с помощью сообщений, которые писал от руки. Однако даже на одно предложение уходило много сил. Позже он привык и к трубкам, и к машине, и к необходимости переворачиваться и лежать на животе большую часть времени.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМоскваМедицинаОбщество
Популярные комментарии
вот только ради того, чтобы не испытать это на себе, лучше оставаться дома и не шляться по всяким местам скопления людей
8 мая, 10:25
Лариса Ильина
3401002
Сейчас тебе скажут шо это барановирус,их чипируют и контролируют и вообще надо жечь базовые станции
8 мая, 10:27
Призывающий баттхерт
920003
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