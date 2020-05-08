Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Переболевший коронавирусной инфекцией житель Переболевший коронавирусной инфекцией житель Москвы Денис Пономарев рассказал в интервью RT о необычных ощущениях от ИВЛ.

По словам 35-летнего собеседника телеканала, он почти два месяца лечился от COVID-19 и двух разновидностей пневмонии. Некоторое время ему требовалась искусственная вентиляция легких. Сейчас врачи поставили диагноз "внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония", Пономарев выздоровел, но только частично.

К ИВЛ его подключили уже в третьем стационаре. Врачи предупредили о последствиях этой процедуры и отказа от нее, в итоге пациент согласился.

"Там я оказался спустя всего два дня после выхода из предыдущей больницы — началась лихорадка. Ее лечили несколько дней, после чего меня перевезли в реанимацию. И вот тогда выяснилось, что моих легких не хватает на то, чтобы эффективно продолжить лечение. "Матовое стекло", потемнение и другие негативные процессы", — рассказал Пономарев.

Ощущения от ИВЛ ему показались необычными.

"Я как будто находился под водой. Изо рта торчала куча трубок. Самое странное — дыхание не зависит от того, что делал я, я чувствовал, что за меня дышит машина. Но ее наличие меня и обнадеживало — значит, есть шанс на помощь", — сказал Пономарев.

Он добавил, что общался с врачами либо жестами либо с помощью сообщений, которые писал от руки. Однако даже на одно предложение уходило много сил. Позже он привык и к трубкам, и к машине, и к необходимости переворачиваться и лежать на животе большую часть времени.

По последним данным, в России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились.