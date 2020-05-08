Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как обезопасить себя при денежных переводах и онлайн-покупках.

В ведомстве советуют не доверять неизвестным интернет-магазинам. Перед покупкой следует проверить отзывы. Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют подключить смс-уведомления об операциях по карте и всегда запрашивать чек у интернет-магазинов.

"Оформите отдельную карту для онлайн-оплаты. Лучше, если она будет виртуальной... Такую карту привязывают к счету основной карты, но у нее другие данные. На нее целесообразно переводить сумму, нужную для оплаты конкретной покупки. Даже если мошенники получат данные карты, забрать с нее деньги они не смогут", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что нельзя реагировать на сообщения о неожиданных выигрышах и участиях в лотереях, переходить по ссылкам и вводить данные карты.

"Совершать покупки нужно на сайтах, на которых действуют протоколы безопасности. В адресной строке таких сайтов можно увидеть зеленый замочек", - отмечается в сообщении.

Также специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют оплачивать покупки, когда устройство подключено к общедоступной сети Wi-Fi. В таком случае мошенники могут перехватить данные. Необходимо обращать внимание, какие данные запрашивает интернет-магазин. Чаще всего, напомнили в ведомстве, чтобы совершить платеж, требуется указать номер карты, срок ее действия, CVV-код, иногда также имя и фамилию владельца.