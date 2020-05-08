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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-08T10:13
https://ria.ru/20200508/1571131727.html
WP сообщила подробности плана венесуэльской оппозиции по свержению Мадуро
https://cdn23.img.ria.ru/images/156314/51/1563145109_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_e4f8e8e49cc476f708d8c00084956d0e.jpg
РИА Новости

WP сообщила подробности плана венесуэльской оппозиции по свержению Мадуро

04:54 08.05.2020 (обновлено: 10:13 08.05.2020)
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© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Представители венесуэльской оппозиции в октябре 2019 года подписали контракт на 213 миллионов долларов с американской ЧВК Silvercorp на оказание "услуг" по вторжению в страну и свержению президента Николаса Мадуро, пишет The Washington Post.
Как сообщает газета, копию контракта предоставили сами оппозиционеры при условии, что одно из его приложений будет удалено. Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом страны, категорически отрицал причастность к силовой операции Silvercorp.

"Группа предоставления услуги предоставит консультации и помощь группе партнеров по планированию и исполнению операции по пленению/задержанию/изгнанию Николаса Мадуро (далее — "Главный объект"), смещению действующего режима и введению в должность признанного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо", — говорится в 42-страничном документе.

Общая стоимость "заказа" предварительно оценивается в 212 900 000 долларов, срок исполнения — 495 дней, отмечено в разделе "Начальная фаза проекта".
Со стороны "заказчика" контракт был подписан депутатом оппозиционного парламента Венесуэлы Серхио Вергарой. Подписи Гуаидо на документе нет. Однако она фигурирует на шестистраничном договоре на общее обслуживание между оппозицией и ЧВК Silvercorp, также опубликованном The Washington Post.
Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Мадуро заявил, что целью было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о 12 задержанных. Мадуро сообщил, что среди них двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны Дональда Трампа.
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
6 мая, 20:38
Задержанный в Венесуэле американец планировал вывезти Мадуро в США
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМВД ВенесуэлыДиосдадо КабельоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
Объясни : почему в трудное экономическое время, твой ГосДеп вместе с бритами, не отдают гос деньги Венесуэлы, народу Венесуэлы. А я тебе отвечу : чтобы народ взбунтовал от нищеты, безнадёги и снес законную власть. К России это не имеет ни какого отношения. Учи мат часть диванный войн.
8 мая, 08:20
chayser011
4000002
да это же нормальная демократическая акция в плакатами и музыкой! о чем вы
8 мая, 04:57
улан пятничный
17100020
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