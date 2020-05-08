WP сообщила подробности плана венесуэльской оппозиции по свержению Мадуро

"Группа предоставления услуги предоставит консультации и помощь группе партнеров по планированию и исполнению операции по пленению/задержанию/изгнанию Николаса Мадуро (далее — "Главный объект"), смещению действующего режима и введению в должность признанного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо", — говорится в 42-страничном документе.

Со стороны "заказчика" контракт был подписан депутатом оппозиционного парламента Венесуэлы Серхио Вергарой. Подписи Гуаидо на документе нет. Однако она фигурирует на шестистраничном договоре на общее обслуживание между оппозицией и ЧВК Silvercorp, также опубликованном The Washington Post.