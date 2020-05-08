"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Испытания морской гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в этом году будут проводиться с фрегатов проекта 22350 и подлодок проекта 885М, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Первые испытания "Циркона" начались в минувшем декабре и проводились с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Таким образом, в этом году испытание с подлодки пройдет впервые.
"В текущем году планируются испытания ["Циркона"] с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. В перспективе этими ракетами будут вооружаться как надводные корабли, так и подводные лодки ВМФ России. Кроме того, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
Передача флоту головной лодки модернизированного проекта 885М "Ясень-М" "Казань" запланирована на сентябрь.