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2020-05-08T04:35
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Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
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РИА Новости

Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска

04:35 08.05.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Якутск сверху
Вид на Якутск сверху
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид на Якутск сверху. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Железная дорога Томмот-Якутск (Нижний Бестях) не помогла связать крупнейший город Республики Саха (Якутия) с другими регионами России, и одной из причин недостижения целей стал отказ от строительства совмещенного мостового перехода через реку Лену, считает Счетная палата по итогам проверки.
"Спустя 15 лет с начала реализации, проект был завершен весной 2019 года, когда трассу ввели в постоянную эксплуатацию. Однако его основная цель – повысить транспортную доступность - выполнена не в полной мере. Такой вывод озвучил на коллегии аудитор Валерий Богомолов и рассказал о причинах неполного достижения цели", - говорится в сообщении контрольного ведомства.
Как указал Богомолов, изначально проект предусматривал строительство совмещенного моста, то есть автомобильного и железнодорожного мостового перехода, через реку Лена в районе Якутска, но в 2016 году от него отказались и исключили из ФЦП "Развитие транспортной системы". "Это привело к тому, что цели проекта не достигнуты: круглогодичной транспортной доступности нет", - пояснил аудитор.
Отмечается, что мост для региона является и экономической связью со всей страной. Без него железная дорога Томмот-Нижний Бестях не обеспечила решение запланированных задач, констатировал Богомолов. При этом проект обошелся в 48,7 миллиарда рублей, из которых 28 миллиардов предоставил госбюджет, еще 16,7 миллиарда - республиканский. Итогом данных инвестиций стала однопутная железная дорога протяженностью 439 километров с пятью станциями, 63 мостами и вокзалом. Также на пусковом комплексе построен 21 невостребованный объект.
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По данным Счетной палаты, на излишнюю инфраструктуру затрачено около 1 миллиарда рублей госсредств, а в составе незавершенного строительства - свыше 500 миллионов рублей, потраченных на разработку проектной документации на строительство моста и работы по обеспечению подходов к нему. "Это свидетельствует о неэффективном использовании имущества и ресурсов, созданных в основном за счет средств федерального бюджета. Несмотря на ввод пускового комплекса в эксплуатацию, затраты на него до сих пор учитываются в составе незавершенного строительства", - указал Богомолов.
Аудитор добавил, что при сохранении существующих темпов роста грузоперевозок проектная мощность будет достигнута через 16 лет. Также он указал на препятствие в госрегистрации пускового комплекса. Участники проекта (Росжелдор, правительство Якутии и РЖД) еще не определили способ выделения долей и распределения прав на имущество пускового комплекса.
Счетная палата отмечает, что на коллегии присутствовал руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец. Он согласился с выводами контрольного ведомства и заверил, что замечания будут устранены.
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Республика Саха (Якутия)Река ЛенаСтроительствоФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)Счетная палата РФРЖДЯкутскЭкономика
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