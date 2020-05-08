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2020-05-08T04:30
https://ria.ru/20200508/1571131557.html
Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
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РИА Новости

Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине

04:30 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкДевушка
Девушка
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Девушка. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая - РИА Новости. Появляющееся у многих людей во время карантина желание ставить смелые эксперименты над собственной внешностью объясняется смещением фокуса с внешнего мира на себя, потребностью в возрождении и часто становится свидетельством других нерешенных внутренних проблем, рассказала в интервью РИА Новости израильский практикующий психолог Камилла Форкош-Лаван.
"Во время стресса многие - чаще всего женщины - хотят драматических изменений в своей внешности, особенно часто это касается волос. А карантин даёт нам не только стресс, но и время обратить внимание на себя. Суть этого желания - возрождение, изменение, которое должно привести к чему-то новому. Люди подсознательно хотят поменять себя, свою жизнь, и наиболее удобным полем для экспериментов становится внешность", - рассказала психолог.
Часто желание срочной смены облика возникает в ответ на другие неудовлетворенные потребности, которые нами не осознаются. "Если нет возможности серьезно изменить что-то важное в жизни (сменить партнера, работу, поехать в путешествие), то люди задумаются о смене облика, как будто бы ты уже немного другой человек в другой жизни. Человек пытается сделать себя кем-то другим", - считает Форкош-Лаван. Похожие чувства, по словам психолога, многие испытывают после 40 лет, во время кризиса среднего возраста. В этот момент люди тоже испытывают необходимость в изменениях, в чем-то новом, чувствуют потребность в возрождении, и им также важно успокоить стресс.
Свидетельством того, что идея о смене имиджа - на самом деле знак других нерешенных проблем, может стать сильное и внезапное желание поменять себя кардинально прямо сейчас. Психолог советует подойти к этому желанию взвешенно, попробовать разобраться в себе. Может быть, человека тревожит что-то совсем другое.
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"Хорошо бы посмотреть в корень и понять, что именно вас беспокоит. Может быть, это финансовые проблемы рождают стресс. Вы не можете повлиять на финансовую сторону, а вместо этого хотите срезать волосы. Или беспокоят углубившиеся противоречия с партнером, ссоры, вам уже не хочется вместе быть и его видеть, а женщина принимает решение брови выщипать. Важно знать, что брови тут ни при чем. Вы ругаться не перестанете, но останетесь без бровей", - предостерегает Форкош-Лаван.
"У нас у всех есть психологическая самозащита. Иногда она прячет наши истинные нужды и страхи даже от нас самих, защищая нас от стресса. Надо научиться себя слушать, чтобы вернуть этот процесс в здоровое русло", - считает специалист.
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Какие-то эксперименты во внешности могут оказаться и удачными, но какие-то, предпринятые под влиянием других скрытых психологических потребностей, могут только усилить депрессию. В любом случае надо помнить о цене и обратимости этих изменений.
"Например, если женщине подсознательно хочется что-то поменять из-за стресса, а она отрежет длинные красивые волосы, которые не так легко отрастить, это может привести к еще большему стрессу. Когда мужчина хочет бороду отрастить - это не такая проблема. В крайнем случае, если эксперимент окажется неудачным - ее просто можно будет сбрить и вернуться к прежнему имиджу. Цена этого эксперимента окажется не такой", - заключила психолог.
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