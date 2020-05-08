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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T04:20
https://ria.ru/20200508/1571131489.html
Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570675333_0:151:3107:1899_1036x0_80_0_0_db46618d4d3fc07c9e8c4c2832b9d96d.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора

04:20 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Раздельный сбор мусора в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. На время пандемии коронавируса рекомендуется приостановить раздельный сбор мусора, так как при сортировке отходов и их переработке есть вероятность заражения персонала предприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"При переработке вторсырья, а также при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования персонала предприятия и загрязнения производственной среды. На время пандемии коронавирусной инфекции рекомендуется приостановить раздельный сбор мусора", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, из-за лечения пациентов с легкими формами коронавируса на дому любой утилизированный предмет может быть потенциально загрязнен. При этом возбудитель новой коронавирусной инфекции неустойчив в окружающей среде и погибает через трое суток, поэтому при правильной упаковке отходов вирус погибнет через 3 дня и не нанесет ущерба, отметили в пресс-службе.
"Система раздельного сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов (ТКО) в настоящий момент внедрена не во всех субъектах Российской Федерации. Во многих городах и малых населенных пунктах их сбор осуществляется в общие контейнеры со смешанными отходами. Смешанные отходы подлежат транспортировке и захоронению на полигонах компаниями, имеющими соответствующую лицензию", - уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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