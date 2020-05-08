Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. На время пандемии коронавируса рекомендуется приостановить раздельный сбор мусора, так как при сортировке отходов и их переработке есть вероятность заражения персонала предприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"При переработке вторсырья, а также при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования персонала предприятия и загрязнения производственной среды. На время пандемии коронавирусной инфекции рекомендуется приостановить раздельный сбор мусора", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, из-за лечения пациентов с легкими формами коронавируса на дому любой утилизированный предмет может быть потенциально загрязнен. При этом возбудитель новой коронавирусной инфекции неустойчив в окружающей среде и погибает через трое суток, поэтому при правильной упаковке отходов вирус погибнет через 3 дня и не нанесет ущерба, отметили в пресс-службе.
"Система раздельного сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов (ТКО) в настоящий момент внедрена не во всех субъектах Российской Федерации. Во многих городах и малых населенных пунктах их сбор осуществляется в общие контейнеры со смешанными отходами. Смешанные отходы подлежат транспортировке и захоронению на полигонах компаниями, имеющими соответствующую лицензию", - уточнили в пресс-службе.
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