Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора

"При переработке вторсырья, а также при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования персонала предприятия и загрязнения производственной среды. На время пандемии коронавирусной инфекции рекомендуется приостановить раздельный сбор мусора", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, из-за лечения пациентов с легкими формами коронавируса на дому любой утилизированный предмет может быть потенциально загрязнен. При этом возбудитель новой коронавирусной инфекции неустойчив в окружающей среде и погибает через трое суток, поэтому при правильной упаковке отходов вирус погибнет через 3 дня и не нанесет ущерба, отметили в пресс-службе.